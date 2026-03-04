Nữ giáo viên mầm non 25 tuổi phát hiện nhiễm HIV, khóc nghẹn: "8 ngộ nhận hủy hoại đời tôi, nhiều người cũng mắc"

25 tuổi, cô Vương, một giáo viên mầm non ở Trung Quốc, không tệ nạn xã hội, không có nhiều bạn tình, không xăm mình theo cách cô tự nghĩ là “an toàn”. Cuộc sống trên mạng xã hội sạch sẽ, bạn bè nhìn vào đều cho rằng cô thuộc nhóm “không có nguy cơ”.

Thế nhưng trên phiếu xét nghiệm ghi rõ: kháng thể HIV dương tính.

Khi bác sĩ tìm hiểu kỹ tiền sử, họ phát hiện cô gái này đã rơi vào hàng loạt ngộ nhận phổ biến, cũng là những lỗ hổng kiến thức khiến nhiều người trẻ đánh cược sức khỏe của mình.

- Nhìn bề ngoài là biết ai có HIV

Cô cho biết bạn trai ăn mặc gọn gàng, công việc ổn định, nói năng lịch sự, không có thói quen xấu. Vì vậy cô tin rằng không cần dùng bao cao su, nếu yêu thật lòng thì không nên “nghi ngờ” nhau.

Bác sĩ nhấn mạnh, HIV không có dấu hiệu nhận biết qua ngoại hình. Người nhiễm có thể không biểu hiện triệu chứng trong thời gian dài, nhưng virus vẫn nhân lên trong cơ thể và có khả năng lây truyền. Đánh giá nguy cơ dựa trên nghề nghiệp, học vấn hay vẻ ngoài là sai lầm nguy hiểm.

Sau đó, bạn trai cô cũng đi xét nghiệm và có kết quả dương tính. Anh từng có một lần quan hệ ngoài luồng không bảo vệ, không hề biết mình đã nhiễm virus và vô tình lây cho bạn gái.

- Yêu nhau thì không cần bao cao su

Trong gần một năm quen nhau, họ không sử dụng biện pháp bảo vệ. Cô cho rằng dùng bao cao su là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng.

Thực tế, HIV tồn tại trong máu, tinh dịch và dịch âm đạo. Quan hệ tình dục không bảo vệ là con đường lây truyền chính. Chỉ cần một bên nhiễm virus, bên còn lại có thể bị lây, bất kể mối quan hệ là gì.

- Khám sức khỏe định kỳ là đủ

Cô tin rằng mình mỗi năm đều khám tổng quát, xét nghiệm máu, chức năng gan thận bình thường thì không thể nhiễm HIV.

Bác sĩ giải thích, khám sức khỏe thông thường không đồng nghĩa với xét nghiệm HIV. Phần lớn gói khám định kỳ không bao gồm xét nghiệm HIV nếu không yêu cầu riêng. Xét nghiệm máu thông thường bình thường không thể khẳng định âm tính với HIV.

- Không có triệu chứng tức là không nhiễm

Khoảng nửa năm trước, cô từng sốt kéo dài, đau họng, mệt mỏi và nổi ban nhẹ. Cô nghĩ do lây cảm cúm từ trẻ ở trường nên chỉ uống thuốc cảm.

Theo bác sĩ, đó có thể là biểu hiện giai đoạn sớm của nhiễm HIV. Tuy nhiên, cũng có người hoàn toàn không có triệu chứng. Vì vậy, không thể dựa vào cảm giác chủ quan để loại trừ nguy cơ.

- Chỉ một lần “sự cố” thì không sao

Cô nhớ lại từng có lần bao cao su bị rách. Thay vì đến cơ sở y tế, cô chỉ rửa bằng nước và uống thuốc tránh thai khẩn cấp vì ngại ngùng.

Bác sĩ khẳng định, rửa bằng nước không thể loại bỏ virus đã xâm nhập, thậm chí có thể làm tổn thương niêm mạc. Thuốc tránh thai chỉ có tác dụng ngừa thai, hoàn toàn không phòng HIV.

- Có thể tự xử lý sau phơi nhiễm

Nhiều người tin vào các “mẹo” trên mạng như uống rượu mạnh hay dùng thuốc dân gian. Tất cả đều không có cơ sở khoa học.

Biện pháp duy nhất có hiệu quả sau phơi nhiễm là điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, gọi là PEP. Phải bắt đầu trong vòng 72 giờ, càng sớm càng tốt và điều trị đủ 28 ngày theo hướng dẫn y tế.

Do xấu hổ và chủ quan, cô đã bỏ lỡ “thời gian vàng”.

- Xuất tinh ngoài hoặc tính ngày an toàn có thể phòng HIV

Cô từng nghĩ xuất tinh ngoài hoặc quan hệ vào “ngày an toàn” là đủ. Bác sĩ cho biết các biện pháp này chỉ liên quan đến tránh thai, không ngăn được virus vì HIV có thể tồn tại trong dịch tiết sinh dục ngay cả trước khi xuất tinh.

- HIV là án tử nên không dám xét nghiệm

Một phần tâm lý khiến nhiều người né tránh xét nghiệm là sợ hãi. Họ cho rằng nhiễm HIV đồng nghĩa với cuộc sống chấm hết.

Trên thực tế, điều trị kháng virus hiện nay đã tiến bộ đáng kể. Nếu tuân thủ điều trị, tải lượng virus có thể giảm xuống mức không phát hiện được, nguy cơ lây truyền qua đường tình dục giảm mạnh. Người nhiễm vẫn có thể sống, làm việc và sinh hoạt gần như bình thường.

Các chuyên gia nhấn mạnh, điều đáng sợ không chỉ là virus mà còn là sự thiếu hiểu biết và trì hoãn xét nghiệm. HIV không phân biệt nghề nghiệp hay hình ảnh cá nhân. Chỉ có xét nghiệm khoa học và quan hệ tình dục an toàn mới thực sự bảo vệ được sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Sohu