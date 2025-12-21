Nữ giáo viên 30 tuổi phát hiện nhiễm HIV, nghẹn giọng: "Không ngờ nó len lỏi vào gia đình tôi theo cách này"

Ở tuổi 30, sức khỏe vốn ổn định, hôn nhân tưởng như hạnh phúc, cô Vương (Trung Quốc) không thể hiểu nổi vì sao mình lại được thông báo nhiễm HIV. Nguồn lây của cô Vương được xác định từ chồng mình. Kết quả xét nghiệm cho thấy người chồng cũng nhiễm HIV. Sau nhiều cuộc trò chuyện căng thẳng, anh thừa nhận từng có quan hệ tình dục không an toàn trong một chuyến công tác. Một lần sai lầm, nhưng đủ để kéo cả gia đình rơi vào bi kịch.

AIDS, hay Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, do virus gây suy giảm miễn dịch ở người, viết tắt là HIV, gây ra. Virus này tấn công các tế bào lympho T CD4+ trong hệ miễn dịch, khiến khả năng đề kháng của cơ thể suy yếu dần. Khi được chẩn đoán, số lượng tế bào CD4+ của cô Vương là 421 tế bào trên mỗi microlit máu, vẫn ở giai đoạn sớm và chưa có triệu chứng rõ rệt. Đặc điểm nguy hiểm của HIV là khả năng “ẩn mình”, người nhiễm có thể không biểu hiện triệu chứng trong thời gian dài, tạo điều kiện cho virus âm thầm lây lan.

Khi nhìn lại tình trạng sức khỏe của mình, cô Vương chợt nhớ rằng trong khoảng một năm trước đó, cô từng bị sốt nhẹ không rõ nguyên nhân, đổ mồ hôi ban đêm và sụt cân. Do công việc bận rộn, cô cho rằng đó chỉ là cảm cúm thông thường hoặc mệt mỏi kéo dài. Các bác sĩ cho biết đây có thể là biểu hiện của giai đoạn nhiễm HIV cấp tính, nhưng đã bị bỏ qua.

Ảnh tạo bởi AI

Xét nghiệm HIV không nằm trong gói khám sức khỏe định kỳ phổ biến. cô Vương chỉ được phát hiện do tham gia đợt khám mở rộng do nhà trường tổ chức.

Đối diện với kết quả xét nghiệm, cô Vương trải qua hàng loạt phản ứng tâm lý như phủ nhận, tức giận và trầm cảm. HIV hiện chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu điều trị kháng virus đúng phác đồ, tải lượng virus có thể được kiểm soát xuống mức không phát hiện, nguy cơ lây truyền giảm mạnh và tuổi thọ người bệnh gần như người bình thường.

Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, cô Vương bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng virus. Sau ba tháng, tải lượng virus đã giảm xuống ngưỡng không thể phát hiện. Các bác sĩ nhấn mạnh, điều trị HIV là quá trình suốt đời, việc ngừng thuốc có thể khiến virus bùng phát trở lại và xuất hiện tình trạng kháng thuốc. Tuân thủ điều trị là chìa khóa để kiểm soát bệnh và bảo vệ cộng đồng.

Cần làm gì để phòng chống với HIV?

Hiểu rõ con đường lây truyền là bước đầu tiên trong phòng ngừa. Các chuyên gia cảnh báo, ngoài quan hệ tình dục không an toàn, còn nhiều hành động hằng ngày tiềm ẩn nguy cơ lây HIV:

- Dùng chung dao cạo, kéo, kềm cắt móng hoặc dụng cụ có thể gây xước da.

- Làm móng, xăm hình, châm cứu, bấm huyệt ở những cơ sở không đảm bảo vệ sinh.

- Không sử dụng đồ bảo hộ y tế khi xử lý vết thương có máu.

Để phòng tránh lây nhiễm HIV, mỗi người cần:

- Chỉ chọn những cơ sở làm đẹp, tiệm tóc, phòng khám uy tín , có quy trình tiệt trùng dụng cụ rõ ràng.

- Không dùng chung dao cạo, bàn chải, kềm, kéo với người khác.

- Với các thủ thuật có chảy máu như xăm, xỏ khuyên, làm móng , phải yêu cầu dùng dụng cụ vô trùng hoặc dùng một lần .

- Nếu nghi ngờ phơi nhiễm HIV, hãy đến cơ sở y tế kiểm tra sớm nhất có thể , vì phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả, kéo dài tuổi thọ và ngăn lây nhiễm cho người khác.

Nguồn và ảnh: Sohu