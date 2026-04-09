Nữ du khách Mỹ bất ngờ với chi phí khám mắt 45.000 đồng tại Đà Nẵng

Ngày 9-4, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, cho biết mức phí 45.000 đồng là giá dịch vụ khám bệnh và hội chẩn được công khai trên website bệnh viện, áp dụng theo quy định đối với dịch vụ không thuộc danh mục thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế và không phải khám theo yêu cầu. Mức giá này được áp dụng thống nhất cho cả bệnh nhân trong và ngoài nước.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 12 phút ghi lại trải nghiệm khám mắt của bà Susan Lindgren (du khách Mỹ) tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo nội dung video, trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, bà Lindgren bất ngờ xuất hiện triệu chứng đốm đen trong mắt nên đã đến bệnh viện thăm khám theo giới thiệu của bạn bè. Dù đến ngoài giờ hành chính, bà vẫn được bác sĩ kiểm tra ban đầu và hướng dẫn quay lại để khám chuyên sâu vào ngày hôm sau.

Khi quay lại bệnh viện, do lượng bệnh nhân đông, bà được nhân viên y tế tư vấn quay lại vào đầu giờ chiều để giảm thời gian chờ. Trong lần khám sau đó, quy trình diễn ra nhanh chóng. Sau khi đóng 45.000 đồng, bà được thực hiện đầy đủ các bước khám chuyên khoa, bao gồm nhỏ thuốc giãn đồng tử, soi đáy mắt và siêu âm.

Kết quả siêu âm được trả nhanh, sau đó bác sĩ tiếp tục hội chẩn, thậm chí mời thêm một bác sĩ nhiều kinh nghiệm cùng đánh giá. Theo bà Lindgren, dù ban đầu lo lắng, bà được trấn an khi các bác sĩ khẳng định tình trạng không nghiêm trọng.

Kết luận cuối cùng cho thấy các triệu chứng chỉ là dấu hiệu lão hóa thông thường sau phẫu thuật cận thị trước đó, không đáng lo ngại và sẽ thuyên giảm theo thời gian.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất khám, bà Lindgren được thông báo không phải thanh toán thêm bất kỳ chi phí nào ngoài khoản ban đầu. Nữ du khách đánh giá cao dịch vụ y tế khi không cần đặt lịch trước, thời gian chờ ngắn và chi phí thấp, đồng thời bày tỏ sự hài lòng với sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ.