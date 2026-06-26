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Nữ du học sinh người Việt tại Hàn Quốc bỏ con sau sinh khiến đứa trẻ tử vong bị kết án 10 năm tù

Phạm Trang
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Một nữ du học sinh Việt Nam vừa bị tòa án Hàn Quốc tuyên phạt 10 năm tù giam sau hành vi nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mới sinh trong túi giấy giữa thời tiết giá rét dẫn đến tử vong.

Tòa án Chánh án Trung tâm Seoul hôm nay đã tuyên án 10 năm tù giam đối với một nữ du học sinh quốc tịch Việt Nam (gọi tắt là A) về tội sát hại trẻ em do ngược đãi theo Luật trừng phạt tội phạm ngược đãi trẻ em. Liên quan đến vụ án, B - một du học sinh khác và là bạn của A, người đã giúp đỡ trong quá trình sinh nở - cũng bị tuyên phạt 8 tháng tù treo với thời gian thử thách là 2 năm về tội vô ý làm chết người do ngược đãi trẻ em.

Hội đồng xét xử nhận định rằng, dù bị cáo A không có ý định tước đoạt mạng sống của đứa trẻ một cách dứt khoát ngay từ đầu, nhưng bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc đứa trẻ có thể tử vong khi bị bỏ rơi và chấp nhận điều đó để bảo vệ cuộc sống du học của bản thân.

Nữ du học sinh người Việt tại Hàn Quốc bỏ con sau sinh khiến đứa trẻ tử vong bị kết án 10 năm tù - Ảnh 1.

Cơ quan xét xử nhấn mạnh, sau khi sinh, bị cáo có rất nhiều cơ hội và phương thức để cứu đứa trẻ nhưng lại nhẫn tâm cắt đứt cơ hội sống của con ruột mình. Một sinh linh chào đời khỏe mạnh đã bị tước đi quyền sống bởi chính người mẹ đẻ. Vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm pháp lý vô cùng nghiêm khắc.

Đối với đồng phạm B, tòa án chỉ rõ hành vi để mặc một đứa trẻ sơ sinh ở ngoài trời trong điều kiện thời tiết giá rét là một sự cẩu thả đặc biệt nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, em bé vẫn còn sống và hoàn toàn có cơ hội sống sót nếu không bị bỏ mặc ngoài trời lạnh.

Tuy nhiên, tòa án cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như độ tuổi còn quá trẻ của bị cáo A, việc sinh con diễn ra đột ngột ngoài ý muốn cũng như động cơ phạm tội của B xuất phát từ ý định giúp đỡ bạn mình. Ngay khi nghe tòa tuyên mức án 10 năm tù, bị cáo A đã bật khóc nức nở tại phòng xử án.

Hồ sơ vụ án cho thấy, vào khoảng 18h30 ngày 14/12 năm ngoái, bị cáo A đã bỏ rơi đứa con vừa lọt lòng vào một túi giấy trước một tòa nhà gần trường Đại học Dongguk, quận Jung, Seoul. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa ngay sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường để đưa trẻ sơ sinh trong tình trạng ngưng tim đến bệnh viện gần đó, nhưng em bé đã không qua khỏi.

Được biết, cả hai đều là du học sinh sang Hàn Quốc học ngôn ngữ tại Đại học Dongguk. Bị cáo A nhập cảnh vào Hàn Quốc vào ngày 12/12 năm ngoái khi đã mang thai, và vụ việc đau lòng xảy ra chỉ hai ngày sau đó.

Nguồn: YTN

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