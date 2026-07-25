HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ diễn viên Việt cưới đại gia hơn 6 tuổi: Sinh 4 con được chồng tặng Range Rover 5 tỷ, sống trong biệt thự trắng rộng 1.000m²

Phác Thái Anhtheo Đời sống & Pháp luật
|

Không chỉ viên mãn trong hôn nhân, nữ diễn viên còn có cuộc sống đáng ngưỡng mộ với xế sang tiền tỷ và cơ ngơi bề thế.

Diễn viên Vân Trang sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn để lại dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nữ diễn viên còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân hơn 6 tuổi. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2016 và hiện có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên 4 người con.

Không chỉ là người đồng hành trong cuộc sống, ông xã Vân Trang còn thường xuyên dành cho vợ những món quà giá trị. Cuối năm 2025, nữ diễn viên gây chú ý khi được chồng tặng chiếc Range Rover màu trắng trị giá khoảng 5 tỷ đồng, vừa là món quà ý nghĩa vừa giúp cô thuận tiện hơn trong việc di chuyển, chăm sóc và đưa đón các con. Hiện gia đình Vân Trang đang sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.000m² tại TP.HCM, sở hữu không gian sống xanh mát, tiện nghi và đầy ấn tượng.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Toàn cảnh biệt thự 1.000m² của vợ chồng Vân Trang

Cơ ngơi của vợ chồng diễn viên Vân Trang gây ấn tượng với gam màu trắng chủ đạo cùng lối thiết kế mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng. Từng góc trong biệt thự đều tạo cảm giác thư thái, nhẹ nhàng như một resort thu nhỏ. Vợ chồng nữ diễn viên phủ kín khuôn viên và sân thượng bằng nhiều loại cây xanh, hoa cỏ khác nhau. Những mảng xanh được bố trí hài hòa không chỉ giúp căn biệt thự thêm sinh động mà còn mang đến cảm giác trong lành, gần gũi.

- Ảnh 3.

Ngay từ cổng nhà, không gian sống bề thế của vợ chồng Vân Trang đã gây ấn tượng với khuôn viên rộng rãi, phủ đầy sắc xanh. Những cây cảnh, chậu hoa được bố trí khéo léo khắp nơi, từ sân vườn, bậc thang cho đến lối dẫn vào nhà, tạo nên cảm giác gần gũi và tràn đầy sức sống. Đặc biệt vào mỗi dịp lễ Tết, khuôn viên biệt thự lại càng được chăm chút thêm sinh động.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Bước vào bên trong biệt thự, không gian sống tiếp tục gây ấn tượng bởi vẻ sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng. Nội thất chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ với thiết kế tối giản, tinh tế, tạo nên tổng thể hài hòa và gần gũi. Khu vực phòng khách sở hữu diện tích rộng rãi, nổi bật với phần trần cao cùng hệ cửa kính lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thoáng đãng và kết nối với không gian bên ngoài.

- Ảnh 6.

Mỗi dịp lễ Tết, căn biệt thự của Vân Trang lại khoác lên diện mạo mới khi nữ diễn viên dành thời gian trang trí từng góc nhỏ trong nhà. Từ không gian bên ngoài đến phòng khách, khu vực sinh hoạt đều được điểm xuyết bằng những món decor đẹp mắt, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa ngập tràn không khí lễ hội.

- Ảnh 7.

Khu vực bếp và phòng khách được thiết kế liên thông theo phong cách mở, giúp tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình đồng thời tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng cho tổng thể căn nhà. Khu bếp được bố trí hệ tủ gọn gàng kết hợp cùng bàn đảo tiện lợi, vừa tối ưu không gian sử dụng vừa trở thành điểm nhấn hiện đại cho khu vực sinh hoạt chung.

- Ảnh 8.
Sai lầm phải trả giá hơn 3 nghìn tỷ từ tiền túi của nữ diễn viên SN 1981
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao Việt

nữ diễn viên

biệt thự

Range Rover

Vân Trang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại