Nữ diễn viên Việt cưới đại gia hơn 6 tuổi: Sinh 4 con được chồng tặng Range Rover 5 tỷ, sống trong biệt thự trắng rộng 1.000m²

Không chỉ viên mãn trong hôn nhân, nữ diễn viên còn có cuộc sống đáng ngưỡng mộ với xế sang tiền tỷ và cơ ngơi bề thế.

Diễn viên Vân Trang sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn để lại dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nữ diễn viên còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân hơn 6 tuổi. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2016 và hiện có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên 4 người con.

Không chỉ là người đồng hành trong cuộc sống, ông xã Vân Trang còn thường xuyên dành cho vợ những món quà giá trị. Cuối năm 2025, nữ diễn viên gây chú ý khi được chồng tặng chiếc Range Rover màu trắng trị giá khoảng 5 tỷ đồng, vừa là món quà ý nghĩa vừa giúp cô thuận tiện hơn trong việc di chuyển, chăm sóc và đưa đón các con. Hiện gia đình Vân Trang đang sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.000m² tại TP.HCM, sở hữu không gian sống xanh mát, tiện nghi và đầy ấn tượng.

Toàn cảnh biệt thự 1.000m² của vợ chồng Vân Trang

Cơ ngơi của vợ chồng diễn viên Vân Trang gây ấn tượng với gam màu trắng chủ đạo cùng lối thiết kế mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng. Từng góc trong biệt thự đều tạo cảm giác thư thái, nhẹ nhàng như một resort thu nhỏ. Vợ chồng nữ diễn viên phủ kín khuôn viên và sân thượng bằng nhiều loại cây xanh, hoa cỏ khác nhau. Những mảng xanh được bố trí hài hòa không chỉ giúp căn biệt thự thêm sinh động mà còn mang đến cảm giác trong lành, gần gũi.

Ngay từ cổng nhà, không gian sống bề thế của vợ chồng Vân Trang đã gây ấn tượng với khuôn viên rộng rãi, phủ đầy sắc xanh. Những cây cảnh, chậu hoa được bố trí khéo léo khắp nơi, từ sân vườn, bậc thang cho đến lối dẫn vào nhà, tạo nên cảm giác gần gũi và tràn đầy sức sống. Đặc biệt vào mỗi dịp lễ Tết, khuôn viên biệt thự lại càng được chăm chút thêm sinh động.

Bước vào bên trong biệt thự, không gian sống tiếp tục gây ấn tượng bởi vẻ sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng. Nội thất chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ với thiết kế tối giản, tinh tế, tạo nên tổng thể hài hòa và gần gũi. Khu vực phòng khách sở hữu diện tích rộng rãi, nổi bật với phần trần cao cùng hệ cửa kính lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thoáng đãng và kết nối với không gian bên ngoài.

Mỗi dịp lễ Tết, căn biệt thự của Vân Trang lại khoác lên diện mạo mới khi nữ diễn viên dành thời gian trang trí từng góc nhỏ trong nhà. Từ không gian bên ngoài đến phòng khách, khu vực sinh hoạt đều được điểm xuyết bằng những món decor đẹp mắt, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa ngập tràn không khí lễ hội.

Khu vực bếp và phòng khách được thiết kế liên thông theo phong cách mở, giúp tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình đồng thời tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng cho tổng thể căn nhà. Khu bếp được bố trí hệ tủ gọn gàng kết hợp cùng bàn đảo tiện lợi, vừa tối ưu không gian sử dụng vừa trở thành điểm nhấn hiện đại cho khu vực sinh hoạt chung.