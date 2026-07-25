Nữ diễn viên thiệt thòi nhất Vbiz: Nhan sắc xinh đẹp nhưng lên phim toàn “bay màu”, netizen kêu gọi đòi lại công bằng

Đây là nữ diễn viên số.

Dịp lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay chứng kiến màn cạnh tranh sôi động của phòng vé Việt khi có tới 5 tác phẩm điện ảnh nội địa đồng loạt ra rạp, trải dài từ hài, kinh dị đến lịch sử. Trong số đó, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của Huỳnh Lập là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhờ màu sắc hài hước pha yếu tố tâm linh quen thuộc cùng dàn diễn viên đông đảo, quy tụ nhiều gương mặt thân thiết đã đồng hành với nam đạo diễn qua nhiều dự án.

Ngay từ khi trailer chính thức được tung ra, bên cạnh những màn tung hứng của dàn cast chính, một nhân vật chỉ xuất hiện trong vài khoảnh khắc ngắn cũng bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đó là Hạnh Thảo - nữ diễn viên quen mặt trong "vũ trụ" phim của Huỳnh Lập. Điều khiến khán giả thích thú không chỉ là màn tái xuất của cô, mà còn bởi tạo hình lần này tiếp tục nối dài "lời nguyền" đã gắn với Hạnh Thảo suốt nhiều năm qua: sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngoài đời nhưng cứ bước vào phim của Huỳnh Lập là... "bay màu".

Hạnh Thảo liên tiếp nhận vai số nhọ trong vũ trụ phim của Huỳnh Lập

Nếu ở Nhà Gia Tiên, cô khiến người xem nhớ mãi với hình ảnh Bà Tổ Cô ngồi trên bàn gia tiên cùng gương mặt phủ lớp hóa trang trắng bệch, thì đến Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Hạnh Thảo lại tiếp tục hóa thân thành Vong Linh Một Nữ Liệt Sĩ, xuất hiện với bộ quân phục Thanh Niên Xung Phong, lớp makeup nhợt nhạt và bước ra từ phía sau tấm bia mộ. Hai tạo hình liên tiếp đều gắn với những nhân vật thuộc "cõi âm" đã khiến cộng đồng mạng đồng loạt đùa rằng đây chính là nữ diễn viên "thiệt thòi" nhất dưới trướng Huỳnh Lập.

Trên MXH, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước truyền thống của Huỳnh Lập khi liên tục giao cho nữ diễn viên những vai diễn có số phận phải "hẹo". Không ít người cho rằng Hạnh Thảo có gương mặt rất điện ảnh, vừa sắc sảo vừa đằm thắm, nhưng lại liên tiếp bị "giấu" nhan sắc sau những lớp hóa trang trắng bệch hoặc nhợt nhạt. Bên cạnh những bình luận hài hước ví cô là "chuyên gia cõi âm" của vũ trụ Huỳnh Lập, nhiều ý kiến cũng mong nữ diễn viên sớm được giao một vai diễn đời thường hoặc nữ chính để có cơ hội khoe trọn visual và khả năng diễn xuất đa dạng.

Sinh năm 1991 tại TP.HCM, Hạnh Thảo bén duyên với nghệ thuật từ sân khấu kịch và các nhóm hài trẻ trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua những dự án của Huỳnh Lập. Cô từng là thành viên của Nhóm Hài Chuồn Chuồn Giấy, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu mến. Chính môi trường sân khấu đã giúp nữ diễn viên rèn luyện khả năng diễn xuất linh hoạt, từ hài hình thể đến tâm lý.

Ảnh: FBNV

Bước ngoặt sự nghiệp đến khi Hạnh Thảo đồng hành cùng Huỳnh Lập trong loạt dự án mang màu sắc tâm linh - hài như Ai Chết Giơ Tay, Pháp Sư Mù, Kẻ Độc Hành... Trong đó, nhân vật Liên Thanh, cô gái được Tinh Lâm khai nhãn để nhìn thấy thế giới tâm linh, là một trong những vai diễn được khán giả nhớ đến nhiều nhất. Với lối diễn tự nhiên, duyên dáng nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc, cô cùng Quang Trung và Khả Như tạo nên bộ ba bắt ma để lại nhiều dấu ấn.

Ngoài "vũ trụ Huỳnh Lập", Hạnh Thảo cũng ghi dấu ấn trong web-drama Gái Bẹo Gẹo Ai của Võ Đăng Khoa, gây thiện cảm nhờ khả năng hóa thân vào những nhân vật có tính cách đanh đá, chua ngoa nhưng vẫn rất đời. Dù không hoạt động quá rầm rộ trên truyền thông, cô vẫn là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch TP.HCM, đồng thời xuất hiện đều đặn trong nhiều phim điện ảnh, web-drama và các sản phẩm trực tuyến.

Ảnh: FBNV

Đến năm 2026, Hạnh Thảo tiếp tục góp mặt trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, một lần nữa tái ngộ Huỳnh Lập. Điều thú vị là sau hàng loạt vai diễn gắn với yếu tố tâm linh, cô vẫn giữ được sự yêu mến của khán giả nhờ lối diễn duyên dáng, không màu mè và tinh thần hết mình với từng nhân vật. Chính vì vậy, nhiều người kỳ vọng trong những dự án sắp tới, nữ diễn viên sẽ có cơ hội đảm nhận một vai diễn "thoát kiếp vong", được xuất hiện với tạo hình rực rỡ hơn để nhan sắc ngoài đời không còn bị những lớp hóa trang "bay màu" che lấp.