Nữ diễn viên Tây Du Ký ai cũng quen mắt khóc thét khi bố trúng bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ"

Hợp đồng kỳ nghỉ là thứ bẫy rập tài chính gây chấn động dư luận Việt Nam trong thời gian gần đây, khiến bao người phải khóc thét vì trót trúng bẫy, mất tiền oan. Đặc biệt, những người cao tuổi dường như là miếng mồi ngon cho “trò lừa” kinh tế này. Như siêu mẫu Hà Anh chia sẻ thì mẹ cô dù là một nhà báo rất sắc sảo nhưng cũng bị cuốn vào bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ".
Những cạm bẫy tài chính với lời hứa hẹn “mua 1 lời 3” không chỉ xuất hiện ở Việt Nam. Mới đây, nữ diễn viên đình đám Kim Xảo Xảo - nàng Công chúa Khổng tước của vũ trụ Tây Du Ký đã phải khóc lóc trên sóng livestream khi tiết lộ bố mình bị lừa mất hết cả số tiền tích tụ cả đời.
Trước nay, Kim Xảo Xảo luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh thanh lịch, tinh xảo, đúng chuẩn “công chúa màn ảnh”. Thế nên, khoảnh khắc cô không kiềm được cảm xúc, vừa khóc lóc vừa lên án những người đã lừa đảo bố mình khiến cư dân mạng vô cùng thương cảm.
Theo Kim Xảo Xảo tiết lộ, bố cô là một giảng viên đại học có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, hiểu cao biết rộng. Thế nhưng không hiểu vì sao, ông vẫn bị cuốn vào cạm bẫy tào chính, nhiều lần “đốt tiền” cho những lời mời chào của bọn lừa đảo.
Dù Kim Xảo Xảo hết lòng khuyên can, ngăn cản, bố cô vẫn chẳng chịu bỏ vào tai, vẫn “tin sái cổ” vào những lời quan tâm, “mật ngọt đầu môi” của đám lừa đảo. Không chỉ vậy, cô còn bị bố ruột phán là tầm mắt hạn hẹp, cản trở việc kiếm tiền của ông, khiến nữ diễn viên phải chịu nhiều uất ức. Kết quả, bố Kim Xảo Xảo đã bị mất hơn 10 triệu NDT (38,8 tỷ đồng) vào những “hợp đồng kỳ nghỉ” viển vông.
Ngoài ra, vì nhẹ dạ, cả nể, bố Kim Xảo Xảo đã giấu con gái cho nhiều người vay nợ mà đến nay vẫn chưa thể truy hồi. Trong đó, có 1,6 triệu NDT (6,2 tỷ đồng) là tiền của Kim Xảo Xảo, bị bố mẹ ép phải cho vay. Các đấng sinh thành của “Công chúa Khổng Tước” cho rằng đây là “kèo ngon”, vừa có thể giúp đỡ người khác, lại vừa kiếm được lãi hời nhưng lại bỏ qua những nguy hiểm tiềm tàng. Kết quả, toàn bộ số tiền cho vay đều ném đá trôi sông.
Người đẹp Tây Du Ký nghẹn ngào cho biết, bố mẹ cô đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm chắt chiu cả đời. Đồng thời, cô cũng lên án gay gắt những kẻ lừa gạt tiền dưỡng lão, tiền mồ hôi nước mắt của các cụ già, gióng hồi chuông cảnh tỉnh cho công chúng.
Netizen hết sức đồng cảm với Kim Xảo Xảo. Bởi lẽ, rất nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh như cô: dù biết rõ đó là cạm bẫy lừa đảo nhưng lại chẳng thể khuyên ngăn được người thân cố chấp. Rất nhiều người lớn tuổi không chịu nghe lời góp ý của con cái nhưng lại hết mực tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của người ngoài, dẫn đến những tổn thất không thể vãn hồi về tài chính.
Không ít ý kiến cho rằng, những kẻ lừa đảo kia đáng lên án nhưng chúng ta cũng cần lưu ý hơn đến tình hình tài chính của bố mẹ, phổ cập cho họ về những cạm bẫy tài chính để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.
Kim Xảo Xảo là sao nữ đa tài đa nghệ của làng giải trí Hoa ngữ. Bước chân vào showbiz nhờ vai diễn "Công chúa Khổng Tước" trong Tây Du Ký, người đẹp vụt sáng chỉ sau 1 đêm và được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" vào vai công chúa trong nhiều bộ phim đình đám. Ngoài vai trò diễn viên, Kim Xảo Xảo cũng thử sức làm ca sĩ, MC, người mẫu.
Sự nghiệp trải đầy hoa hồng nhưng Kim Xảo Xảo dính phải không ít thị phi. Cô bị chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao khi tuyên bố “chỉ diễn được vai công chúa, không diễn được vai dân quê”.
Ngoài ra, Kim Xảo Xảo còn vướng nhiều nghi vấn chấn động như làm gái bao hạng sang, chuyên đi tiếp rượu đại gia; nhiều lần chen chân vào gia đình người khác, thậm chí còn bị chính thất bắt gian tại giường. Tuy nhiên, chưa có nguồn tin chính thống nào xác nhận điều này.
Năm 2011, Kim Xảo Xảo khiến bao người ngỡ ngàng khi về chung nhà với Vu Đông - CEO giàu có của công ty điện ảnh Bona. Tuy nhiên, sau 10 năm chung sống, cặp đôi đường ai nấy đi do nhà trai “chán cơm thèm phở”.
Trang 163 cho biết, dù đời tư gây nhiều tranh cãi nhưng Kim Xảo Xảo là một người con rất hiếu thuận. Cô chẳng tiếc tiền bạc cho bố mẹ, chăm lo từ việc ăn uống, đi lại cho các đấng sinh thành. Chẳng ai ngờ được, bố mẹ Kim Xảo Xảo lại trở thành miếng mồi ngon trong mắt kẻ lừa đảo, khiến số tiền tiết kiệm nhiều năm bay hết chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Trong những năm gần đây, làng giải trí Hoa ngữ bước vào giai đoạn khó khăn, thu nhập của nhiều nghệ sĩ lao dốc. Sự nghiệp của Kim Xảo Xảo cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Việc bố mẹ bị lừa tiền chắc chắn sẽ khiến nữ diễn viên phải chịu áp lực không nhỏ, khiến cô giận tới mức phải livestream lên án công khai những kẻ lừa đảo như thế này.
Nguồn: 163