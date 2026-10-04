Nữ diễn viên "Tại sao anh ấy vẫn độc thân" từng tăng lên 80kg sau sinh: Không nhịn đói, không tập quá sức vẫn giảm 25kg

Ở tuổi 41, Chu Châu vẫn gây chú ý với vóc dáng săn chắc và phong thái thanh lịch. Hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh của cô được chia sẻ với 4 nguyên tắc đáng chú ý.

Từng tăng cân đáng kể sau sinh, có thời điểm chạm mốc 80kg, nữ diễn viên Trung Quốc Chu Châu (Zhu Zhu) sau đó giảm khoảng 25kg và trở lại vóc dáng thon gọn. Thay vì ép cân bằng những bài tập cường độ cao hay nhịn ăn, cô lựa chọn cách tiếp cận theo từng giai đoạn, ưu tiên phục hồi cơ thể trước khi tăng cường vận động.

Ở tuổi 41, Chu Châu vẫn gây chú ý với vóc dáng săn chắc và phong thái thanh lịch. Hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh của cô được chia sẻ với 4 nguyên tắc đáng chú ý.

Sau sinh, Chu Châu không vội giảm cân mà tập trung phục hồi cơ thể

Theo chia sẻ được bài viết gốc dẫn lại, Chu Châu cho rằng giai đoạn đầu sau sinh không nên đặt mục tiêu giảm cân quá nhanh. Thay vào đó, cô tập trung phục hồi các nhóm cơ vùng chậu và cơ bụng, đồng thời làm quen trở lại với việc vận động.

Một trong những bài tập cô lựa chọn là thở bằng cơ hoành (thở bụng). Cách tập này chú trọng việc hít vào để bụng mở rộng, sau đó thở ra có kiểm soát, qua đó giúp người tập nhận biết và kích hoạt nhóm cơ trung tâm.

Theo bài viết, Chu Châu thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp khoảng 30 lần. Cô cũng tránh ngay từ đầu những bài tập tạo áp lực lớn lên vùng bụng.

Điều đáng lưu ý là cơ thể mỗi phụ nữ sau sinh phục hồi với tốc độ khác nhau. Đặc biệt, nếu từng bị tách cơ bụng, tổn thương sàn chậu hoặc có vấn đề trong thai kỳ và quá trình sinh nở, việc lựa chọn bài tập nên dựa trên tình trạng thực tế và hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia phục hồi chức năng.

4 điều Chu Châu tránh khi giảm cân sau sinh

Theo nữ diễn viên, giảm cân sau sinh không nên được đánh giá chỉ bằng tốc độ. Cô ưu tiên việc cơ thể khỏe hơn, vóc dáng thay đổi tích cực và có thể duy trì lâu dài.

Vì vậy, cô tránh 4 điều:

Không vội tập các bài tạo áp lực lớn lên vùng bụng. Trong giai đoạn cơ bụng và sàn chậu chưa phục hồi hoàn toàn, việc tập luyện quá sức có thể gây khó chịu hoặc làm các vấn đề tồn tại sau sinh trở nên rõ rệt hơn.

Không nhịn ăn, đặc biệt trong thời gian cho con bú. Nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng của phụ nữ sau sinh, nhất là người đang nuôi con bằng sữa mẹ, có những yêu cầu riêng. Cắt giảm năng lượng quá mức không phải cách giảm cân phù hợp.

Không chạy theo những bài tập khiến cơ thể kiệt sức. Đổ nhiều mồ hôi không đồng nghĩa với việc cơ thể đốt được nhiều mỡ hơn theo cách có thể duy trì lâu dài.

Không quá ám ảnh với con số trên cân. Ngoài cân nặng, Chu Châu chú ý đến sức mạnh cơ bắp, vòng eo, tư thế và cảm giác của cơ thể.

Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý trong câu chuyện của nữ diễn viên: mục tiêu không chỉ là "gầy đi", mà là lấy lại một cơ thể khỏe mạnh và có thể duy trì kết quả trong thời gian dài.

Chế độ ăn theo hướng Địa Trung Hải

Về dinh dưỡng, Chu Châu lựa chọn cách ăn gần với chế độ Địa Trung Hải, tập trung vào thực phẩm tươi, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, cá, trứng, các loại hạt và chất béo lành mạnh.

Một ngày ăn uống được bài viết gốc mô tả gồm:

Bữa sáng: Sữa chua, trứng và các loại hạt.

Bữa trưa: Ngũ cốc nguyên hạt, cá hoặc thịt và nhiều rau củ.

Bữa phụ: Các loại hạt hoặc bơ. Bữa tối: ưu tiên protein, giảm lượng tinh bột.

Cách xây dựng thực đơn này giúp bữa ăn có sự kết hợp giữa protein, chất xơ, chất béo và carbohydrate thay vì cắt bỏ hoàn toàn một nhóm chất.

Tập luyện theo từng giai đoạn, không vội vàng

Thay vì ngay lập tức bước vào những bài tập nặng, Chu Châu chia quá trình vận động thành từng giai đoạn.

0-3 tháng sau sinh: Cô tập trung vào các bài thở bằng cơ hoành, bài tập Kegel và đi bộ nhẹ nhàng.

3-6 tháng: Khi cơ thể đã thích nghi tốt hơn, các bài tập như nâng hông (glute bridge), tập trên máy elliptical và chạy bộ chậm được đưa vào. Thời lượng vận động khoảng 30 phút mỗi ngày theo bài viết gốc.

Sau 6 tháng: Cô mới dần làm quen với các bài tập cường độ cao hơn như HIIT, burpee và tập sức mạnh, khoảng 3-4 buổi mỗi tuần.

Điểm quan trọng trong cách tiếp cận này là tăng cường độ từng bước, thay vì cố gắng lấy lại vóc dáng trong thời gian ngắn.

Giảm 25kg sau sinh không phải câu chuyện của một món ăn hay bài tập

Hành trình từ khoảng 80kg về mức cân nặng thấp hơn 25kg của Chu Châu có thể tạo nhiều cảm hứng, nhưng tốc độ và mức giảm cân của một người nổi tiếng không nên được xem là mục tiêu chung cho tất cả phụ nữ sau sinh.

Cơ thể sau sinh cần thời gian để phục hồi. Việc giảm cân bền vững thường phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, vận động, giấc ngủ, mức độ căng thẳng, tình trạng nội tiết và sức khỏe của từng người.

Điều đáng tham khảo từ câu chuyện của Chu Châu không phải là cố gắng giảm thật nhiều cân trong thời gian ngắn, mà là không nóng vội: phục hồi cơ thể trước, ăn đủ chất, tăng vận động từng bước và lựa chọn những thói quen có thể duy trì lâu dài.

Với phụ nữ sau sinh, đặc biệt trong những tháng đầu hoặc khi đang cho con bú, mục tiêu quan trọng hơn việc "về dáng thật nhanh" là khỏe, đủ dinh dưỡng và phục hồi tốt.