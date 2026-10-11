Nữ diễn viên SN 1990 lấy chồng Hàn Quốc bật khóc

"Tôi không tự tin rằng mình thành công hơn ai khác" – Sam nói.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của MC Thanh Thảo, diễn viên Sam và diễn viên Tiến Luật.



Gia đình em Ngọc Nhi

Hoàn cảnh đáng chú ý tại chương trình tuần này là em Lâm Ngọc Nhi (2014), học lớp 6 ở tỉnh Vĩnh Long. Mẹ qua đời vì ung thư phổi năm 2017, từ đó em lớn lên trong sự chăm sóc của cha và bà nội. Ngọc Nhi sống cùng cha, bà nội, anh chị và một người em họ.

Cha em là anh Lâm Quang Khương (1983), làm nghề phụ hồ với tiền công khoảng 250 nghìn đồng 1 ngày. Tuy nhiên, công việc ngày càng bấp bênh, gần đây mỗi tháng anh chỉ có việc làm khoảng 5 ngày.

Suốt 5 năm qua, anh Khương còn phải chống chọi với bệnh gout. Bệnh ngày một nặng khiến tay chân xuất hiện nhiều khối u, phù nề và đau nhức.

Bà nội của Nhi là bà Nguyễn Thị Nâu (1946), tuổi cao, mắc bệnh thoái hóa khớp và cao huyết áp nên chỉ có thể ở nhà lo cơm nước. Gia đình thuộc diện cận nghèo nhiều năm, được hỗ trợ 200 nghìn đồng mỗi tháng. Ngoài ra, một người cháu gái hỗ trợ thêm 1 triệu đồng để trang trải sinh hoạt.

Căn nhà nằm sâu trong hẻm đã xuống cấp, ẩm thấp, phần phía sau dột nặng mỗi khi trời mưa, nhà vệ sinh cũng hư hỏng. Quần áo của các em chủ yếu là đồ cũ được người khác cho.

Anh trai Ngọc Nhi đang học lớp 12, chị gái học lớp 9. Ba anh em chỉ có một chiếc xe để đi học.

MC Thanh Thảo bày tỏ: "Tôi xót xa trước những năm tháng anh Khương một mình nuôi con sau khi vợ qua đời. Hình ảnh người cha chải tóc cho con gái, luôn canh cánh nỗi lo kiếm tiền để các con được ăn học khiến tôi vô cùng xúc động.

Tôi đặc biệt cảm phục khi dù bệnh tật, thu nhập bấp bênh, anh Khương vẫn quyết tâm cho các con tiếp tục đến trường. Với anh, việc học của các con luôn được đặt lên hàng đầu, ngay cả khi bản thân phải chịu nhiều thiếu thốn".

Nữ diễn viên lấy chồng Hàn Quốc - Sam bật khóc ngay khi nghe Ngọc Nhi nói về ước mơ của mình là chỉ mong sau này lớn lên, đi làm có tiền để mua tặng cha một chiếc áo mới.

Cô nói: "Với nhiều người, một chiếc áo mới không phải món quà quá lớn. Nhưng với Ngọc Nhi, đó là điều con luôn nghĩ đến khi chứng kiến cha ngày ngày chịu đau đớn vì bệnh tật, chắt chiu từng đồng để nuôi các con. Tôi không thể kìm được nước mắt.

Cha tôi cũng qua đời khi tôi mới khoảng 5 tuổi, từ đó mẹ một mình nuôi hai con khôn lớn. Từng trải qua cảm giác thiếu vắng cha, tôi thấu hiểu nỗi buồn của Ngọc Nhi khi nhìn bạn bè có đủ cha mẹ bên cạnh.

Tôi mong cha con giữ gìn sức khỏe, sống thật lâu để chờ đến ngày mình trưởng thành và có thể báo hiếu.

Tôi không tự tin rằng mình thành công hơn ai khác nhưng ít nhất mình có ước mơ và luôn phải biết cố gắng. Tôi mong con đừng bao giờ nghĩ rằng hoàn cảnh hiện tại sẽ quyết định cả cuộc đời mình. Nghe con chia sẻ rằng con buồn khi thấy bạn bè có mẹ còn mình thì không, tôi rất xúc động vì lúc nhỏ cô cũng từng buồn như vậy. Có thể chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn nhưng mình vẫn còn rất nhiều thời gian để học tập. Vì vậy, đừng từ bỏ ước mơ mà hãy luôn cố gắng".

Tiến Luật cũng nói: "Tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy những đứa trẻ đã học lớp 9, lớp 12 nhưng vẫn gầy gò, nhỏ bé vì cuộc sống thiếu thốn. Tôi rất thương ba anh em khi những bữa cơm còn chưa đủ đầy, song cả gia đình vẫn cố gắng để các em được đi học".

Nam nghệ sĩ liên tục động viên các em không từ bỏ việc học bởi đây có thể là cơ hội để thay đổi cuộc sống sau này. Anh càng xúc động khi biết những ước mơ của ba anh em đều gắn với mong muốn chăm sóc cha, báo hiếu bà nội.