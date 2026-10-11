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"Biết đâu Thanh Mai đã có gia đình"

Tùng Ninh
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"Người ta hay nói tôi và Thanh Mai rất xứng đôi nhưng Thanh Mai không đồng ý" – Trung Dũng nói.

Trung Dũng và Thanh Mai được công chúng ái mộ đông đảo khi dẫn chung với nhau chương trình Sức sống mới. Bên cạnh đó, cả hai cũng là những diễn viên điện ảnh đình đám với ngoại hình lôi cuốn. Chính vì thế, từng một thời Trung Dũng và Thanh Mai bị gán ghép với nhiều tin đồn tình cảm.

Vừa qua, trong cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Cát Tường tại chương trình Thật giả, diễn viên Trung Dũng đã lên tiếng về mối quan hẹ với MC Thanh Mai. Và phản ứng của hai trước tin đồn.

Trung Dũng và Thanh Mai lên tiếng về tin đồn tình cảm trong năm 2026 - Ảnh 1.

Trung Dũng

Anh nói: "Người ta hay nói tôi và Thanh Mai rất xứng đôi nhưng Thanh Mai không đồng ý. Nhiều người ghép đôi chúng tôi lắm. Tôi nghĩ, biết đâu Thanh Mai đã có gia đình hoặc không có nhưng lại muốn giữ hình ảnh một single mom trước mọi người.

Thanh Mai cũng lên đính chính rằng chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi, cũng không nói nhiều. Trong cuộc sống này, thật hay giả chỉ do cách mình sống và cách mình tự nhận định, trả lời mọi người ra sao. Đặc biệt là với những người nghệ sĩ như tôi và Cát Tường.

Đôi khi, có những cái tôi muốn lên tiếng nhưng không, tôi cứ để đó vừa thật vừa giả. Thông tin là giả còn chúng tôi không nói ra sự thật.

Với bản tính của tôi, tôi muốn cái gì cũng phải ra ngô ra khoai, trắng là trắng, đen là đen, không thể nào lẫn lộn được. Cái gì với tôi cũng phải rõ ràng, giải quyết ngay lúc nó xảy ra để nó đi đúng quỹ đạo, không ảnh hưởng tới mình và người khác.

Nhưng trong cuộc sống, có những sự thật mất lòng. Người thẳng tính thường mất rất nhiều cơ hội đến với họ. Vì thế nên đôi khi tôi cũng phải hơi giả lả.

Trung Dũng và Thanh Mai lên tiếng về tin đồn tình cảm trong năm 2026 - Ảnh 2.

Mình không thích người đó nhưng vẫn phải chào hỏi dạ vâng. Tôi vẫn phải làm như vậy, dù trong lòng tôi nghĩ không tốt về họ nhưng tôi vẫn phải lễ phép với họ".

Cát Tường thấy vậy liền hỏi thẳng: "Ngày hôm nay tôi mời anh Trung Dũng lên đây, trước lúc ghi hình anh rất mệt mỏi nhưng lên hình lại cười nói như vậy. Thế thì anh đang thật hay giả với khán giả? Có phải anh đang giả trân còn trong lòng rối bời?".

Trung Dũng đáp lời: "Nếu tôi rối bời thì làm sao tôi nói trôi chảy được như vậy. Thực ra, bản lĩnh của một người nghệ sĩ là ở chỗ đó. Có chuyện gì cũng phải gạt qua được một bên để làm công việc của mình.

Trong đóng phim cũng vậy, dù tôi đang rất mệt mỏi, khổ sở vì nhiều vấn đề nhưng khi vào diễn thì vẫn phải diễn như không có chuyện gì, cười và khóc tự nhiên nhất. Dù tôi không có chuyện buồn tôi vẫn khóc được".

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Tags

Trung Dũng

Thanh Mai

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