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Mẹ đơn thân SN 1988 lấy trai tân: "Tôi rất đau lòng"

Tùng Ninh
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"Bản thân tôi cũng là một người phụ nữ có con trước khi kết hôn, là mẹ đơn thân" – Phương Trinh Jolie nói.

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Phương Trinh Jolie. Tại chương trình tuần này, nữ diễn viên tham gia gỡ rối cho tình huống của các nhân vật.

Phương Trinh Jolie chia sẻ nỗi lòng mẹ đơn thân Trong chương trình gỡ rối - Ảnh 1.

Mở đầu chương trình là câu chuyện của một nữ khán giả đang là sinh viên năm 2, mang thai 4 tháng với bạn trai cũng là sinh viên. Dù ban đầu bạn trai nói sẽ có trách nhiệm nhưng sau đó lại không muốn kết hôn vì đã hết tình cảm, hai bên gia đình cũng chưa tìm được tiếng nói chung. Trong khi đó, cô gái chịu nhiều áp lực khi vừa mang thai, vừa đối diện với sự phản đối từ gia đình và sự thiếu đồng hành của bạn trai.

Phương Trinh Jolie tỏ ra đồng cảm: "Tôi rất đau lòng. Tôi hiểu khó khăn một người mẹ đơn thân phải đối diện khi vừa chưa tự chủ về tài chính, vừa chưa có đủ trải nghiệm để hình dung những thay đổi sau khi em bé chào đời.

Bản thân tôi cũng là một người phụ nữ có con trước khi kết hôn, là mẹ đơn thân, tôi hiểu được không có người đàn ông bên cạnh rất là khó khăn.

Trong tình huống hiện tại, bạn cần có thời gian để bình tâm và nhìn lại những gì mình thực sự cần cho chặng đường phía trước. Bạn nên tìm đến nơi các sơ có thể hỗ trợ là một phương án phù hợp để có thêm thời gian chuẩn bị.

Phương Trinh Jolie chia sẻ nỗi lòng mẹ đơn thân Trong chương trình gỡ rối - Ảnh 2.

Bạn phải có thời gian để nhìn lại xem bạn đang cần gì, muốn gì, phải chuẩn bị tâm lý cho quá trình sau khi đón đứa bé như thế nào. Đây cũng là cách để bạn có thêm thời gian hình dung những khó khăn có thể xảy ra sau khi em bé chào đời.

Và tôi nhấn mạnh, dù thế nào, gia đình vẫn là một phần quan trọng trong hành trình này. Đối với tôi, gia đình là cái gốc. Mà cái gốc nó đã không vững rồi làm sao mà cây có thể phát triển lớn rộng được?

Bạn cần tính đến những phương án cụ thể sau khi sinh con, từ việc tiếp tục học tập đến đi làm để chủ động lo cho con.

Trước hết, bạn phải nghĩ tới một trường hợp là khi đẻ xong, một là mình phải quay trở lại trường học cho xong để có bằng, rồi sau đó đi kiếm tiền để nuôi con. Hai là bạn phải nghỉ học để mình kiếm tiền luôn, lo cho con.

Việc xác định trước những khả năng có thể xảy ra sẽ giúp bạn chủ động hơn thay vì chờ đợi sự thay đổi từ người khác".

Phương Trinh Jolie là nghệ sĩ đa năng ở nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim... Chuyện tình của cô với diễn viên kém tuổi Lý Bình cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai đến với nhau dù Phương Trinh Jolie đã có con riêng còn Lý Bình chưa từng kết hôn.

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Phương Trinh Jolie

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