Nữ NSƯT đi bán cà phê ở Gò Vấp TP.HCM thừa nhận thất bại

"Tôi mở quán cà phê rồi đóng cửa là thất bại" – NSƯT Cát Tường nói.

Vừa qua, tại chương trình Thật giả, NSƯT Cát Tường đã nói thẳng về hai thất bại của mình. Cô nói: "Đúng hay sai tùy thời điểm. Mọi đau khổ thay thành công trong cuộc đời mình là do mình tự làm hết và đối với tôi, có chơi là có chịu. Có những mất mát, đau thương mà bây giờ nghĩ lại tôi biết mình đã sai chỗ nào.

Cát Tường từng mở quán cà phê

Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đó là thanh xuân tôi đã đi qua. Tôi mở quán cà phê rồi đóng cửa là thất bại, nhưng tôi vẫn vui vì điều đó và sẵn sàng kể về thất bại của mình.

Tôi từng mở sân khấu rồi đóng cửa, vậy là tôi thất bại. Nhưng quay lại thời điểm đó tôi vẫn mở sân khấu vì ở lúc ấy tôi nghĩ điều đó là đúng. Tôi đã làm thật, sống thật với chính mình. Có thể do tôi điều hành không đúng nên phải đóng cửa thôi".

Được biết, nghệ sĩ Cát Tường từng dành nhiều tâm huyết mở quán cà phê riêng tại TP.HCM để vừa kinh doanh, vừa tạo không gian giao lưu với khán giả. Tuy nhiên, do tình hình buôn bán không thuận lợi và khoản lỗ lớn mỗi tháng, cô đã quyết định đóng cửa quán và cho thuê lại mặt bằng rộng 200m2.

Cũng trong chương trình, Cát Tường chia sẻ thêm: "Tôi khuyên anh Trung Dũng, trong cuộc sống không nên quá rạch ròi đúng hay sai. Nhiều khi thấy vậy nhưng cứ nhắm mắt cho qua đi, ai muốn làm gì thì làm.

Cái gì thực sự quá nguy hiểm hoặc ảnh hưởng tới mình, những người xung quanh, có hệ lụy thì mới lên tiếng.

Tôi đã từng dại và tôi thấy như thế là không nên. Tôi coi như mình thấy đó nhưng cứ kệ đi cho qua chuyện. Cái gì ghê gớm lắm thì hẵng phản bác, cuộc đời này thật thật giả giả, không biết được đâu. Ngày xưa tôi hay nói luôn nhưng bây giờ tôi kệ.

Trước đây, tôi cứ hay nhìn vào cái sai của người ta, nhưng bây giờ trải qua nhiều va vấp nên tôi nghĩ phải sống vị tha hơn, chính mình cũng từng như thế".

Trung Dũng thấy vậy lên tiếng: "Có những điều vẫn phải nói. Ví dụ, ngày xưa chúng tôi đi học ở trường phải tôn sư trọng đạo, lễ phép với người lớn tuổi, ngườ học trên mình. Bây giờ các em trẻ thấy tôi như kiểu thấy bạn, tôi phải lên tiếng".