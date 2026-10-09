HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ NSƯT đi bán cà phê ở Gò Vấp TP.HCM thừa nhận thất bại

Tùng Ninh
|

"Tôi mở quán cà phê rồi đóng cửa là thất bại" – NSƯT Cát Tường nói.

Vừa qua, tại chương trình Thật giả, NSƯT Cát Tường đã nói thẳng về hai thất bại của mình. Cô nói: "Đúng hay sai tùy thời điểm. Mọi đau khổ thay thành công trong cuộc đời mình là do mình tự làm hết và đối với tôi, có chơi là có chịu. Có những mất mát, đau thương mà bây giờ nghĩ lại tôi biết mình đã sai chỗ nào.

NSƯT Cát Tường chia sẻ về thất bại khi mở quán cà phê tại Gò Vấp - Ảnh 1.

Cát Tường từng mở quán cà phê

Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đó là thanh xuân tôi đã đi qua. Tôi mở quán cà phê rồi đóng cửa là thất bại, nhưng tôi vẫn vui vì điều đó và sẵn sàng kể về thất bại của mình.

Tôi từng mở sân khấu rồi đóng cửa, vậy là tôi thất bại. Nhưng quay lại thời điểm đó tôi vẫn mở sân khấu vì ở lúc ấy tôi nghĩ điều đó là đúng. Tôi đã làm thật, sống thật với chính mình. Có thể do tôi điều hành không đúng nên phải đóng cửa thôi".

Được biết, nghệ sĩ Cát Tường từng dành nhiều tâm huyết mở quán cà phê riêng tại TP.HCM để vừa kinh doanh, vừa tạo không gian giao lưu với khán giả. Tuy nhiên, do tình hình buôn bán không thuận lợi và khoản lỗ lớn mỗi tháng, cô đã quyết định đóng cửa quán và cho thuê lại mặt bằng rộng 200m2.

Cũng trong chương trình, Cát Tường chia sẻ thêm: "Tôi khuyên anh Trung Dũng, trong cuộc sống không nên quá rạch ròi đúng hay sai. Nhiều khi thấy vậy nhưng cứ nhắm mắt cho qua đi, ai muốn làm gì thì làm.

Cái gì thực sự quá nguy hiểm hoặc ảnh hưởng tới mình, những người xung quanh, có hệ lụy thì mới lên tiếng.

NSƯT Cát Tường chia sẻ về thất bại khi mở quán cà phê tại Gò Vấp - Ảnh 2.

Tôi đã từng dại và tôi thấy như thế là không nên. Tôi coi như mình thấy đó nhưng cứ kệ đi cho qua chuyện. Cái gì ghê gớm lắm thì hẵng phản bác, cuộc đời này thật thật giả giả, không biết được đâu. Ngày xưa tôi hay nói luôn nhưng bây giờ tôi kệ.

Trước đây, tôi cứ hay nhìn vào cái sai của người ta, nhưng bây giờ trải qua nhiều va vấp nên tôi nghĩ phải sống vị tha hơn, chính mình cũng từng như thế".

Trung Dũng thấy vậy lên tiếng: "Có những điều vẫn phải nói. Ví dụ, ngày xưa chúng tôi đi học ở trường phải tôn sư trọng đạo, lễ phép với người lớn tuổi, ngườ học trên mình. Bây giờ các em trẻ thấy tôi như kiểu thấy bạn, tôi phải lên tiếng".

Bi kịch của ông hoàng nhạc nhẹ miền Bắc
Tags

Cát tường

Quán cà phê

bán cà phê

sao Việt

nghệ sĩ miền nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại