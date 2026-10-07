HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ đại gia miền Trung: "Giàu không đáng sợ, giàu mà nhận thức thấp thì mới đáng sợ!"

Tùng Ninh
|

"Nghèo không đáng sợ, nghèo mà nhận thức thấp thì mới đáng sợ!" – Mỹ Lệ chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Mỹ Lệ đã chia sẻ thẳng thắn một quan điểm nhân sinh của mình trên trang cá nhân.

Cô tâm sự: "Nghèo không đáng sợ, nghèo mà nhận thức thấp thì mới đáng sợ! Xuất phát điểm của một người không cao, họ sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng có nền tảng đạo đức tốt, biết đối nhân xử thế, rồi họ nỗ lực học hỏi trau dồi kiến thức và trí tuệ thì sớm muộn họ cũng thành công.

Nữ ca sĩ đại gia miền Trung: "Giàu không đáng sợ, giàu mà nhận thức thấp thì mới đáng sợ!" - Ảnh 1.

Mỹ Lệ

Những người kiểu này họ sẽ xây dựng được một cuộc đời rất chỉn chu, tử tế, thiện lương, có thể họ bình thường hay rất giàu vẫn là những cuộc đời đáng sống!

Tuy nhiên, nguy hiểm nhất là kiểu người sinh ra trong khốn khó lại không phải gia đình có nền tảng đạo đức và ứng xử tốt. Họ thường bất chấp làm mọi thứ để giàu có, để đổi đời! Nếu cuộc đời họ may mắn giàu thật, họ làm cái gì cũng thắng, cũng thuận.

Cảm thấy cờ đang nằm trong tay nên họ phất lấy phất để. Bất chấp cả luân thường đạo lý, bất chấp tình người, bất chấp đúng sai, họ vẫn không mảy may động lòng. Bởi họ tự tin có đủ khả năng để lươn lẹo, trí trá, dở đủ trò mèo để tô vẽ cho mình trở thành một hình ảnh đẹp, tử tế trong mắt những người nhẹ dạ cả tin.

Nữ ca sĩ đại gia miền Trung: "Giàu không đáng sợ, giàu mà nhận thức thấp thì mới đáng sợ!" - Ảnh 2.

Khi việc đẩy thiệt hại cho người khác nhưng có lợi cho bản thân mình đã là một kim chỉ nam trong cách sống của họ, thì đây đã là một kiểu sống rất đáng sợ! Sớm muộn cũng sẽ nhận được quả báo nhãn tiền.

Hôm nay tôi bỗng nhiên muốn chia sẻ ngắn góc nhìn về con người của cá nhân mình.

Giàu không đáng sợ, giàu mà nhận thức thấp thì mới đáng sợ!

Giờ tóm lại: Giàu hay nghèo đều không đáng sợ, mà chỉ sợ họ nhận thức thấp quá so với cái họ đang sở hữu, lúc đó thì thảm họa xảy ra, tổn thất ập đến!".

Chia sẻ của Mỹ Lệ nhận được nhiều quan tâm của bạn bè đồng nghiệp và khán giả.

Mỹ Lệ được biết đến là ca sĩ đại gia của showbiz Việt. Cô kết hôn với doanh nhân Việt kiều Đức Bình và có cuộc sống gia đình viên mãn, giàu có. Hiện tại, Mỹ Lệ đang làm phó chủ tịch cho công ty của gia đình mình, còn ông xã là chủ tịch công ty.

Trấn Thành biết ơn những người yêu cũ
Tags

Mỹ Lệ

ca sĩ mỹ lệ

chồng mỹ lệ

sao Việt

Miền Trung

nghệ sĩ miền trung

đại gia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại