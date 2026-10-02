Trấn Thành biết ơn những người yêu cũ

"Khi đã trải qua nhiều thứ trong cuộc đời, tự nhiên tôi là con người khác" – Trấn Thành nói.

Vừa qua, tại chương trình wONEder, Trấn Thành đã chia sẻ nhiều điều về bản thân mình. Về lý do không đi diễn hài như trước, Trấn Thành nói: "Hài là quá khứ rồi. Khán giả cũng hỏi lâu lắm sao không thấy tôi diễn hài, không thích diễn hài nữa sao. Không phải!

Khi đã trải qua nhiều thứ trong cuộc đời, tự nhiên tôi là con người khác. Khi còn trẻ, tôi thích làm mọi người cười bằng việc diễn hài trên sân khấu. Bây giờ tôi vẫn làm cho mọi người cười, nhưng theo một cách khác.

Tới tuổi này, tôi thích làm mọi người lắng nghe mình nhiều hơn, thích chia sẻ với mọi người nhiều hơn, thích ngồi nghe câu chuyện của mọi người hơn. Có lẽ vì thế mà cái hài hước trong tôi bớt dần.

Tôi luôn là một người hài hước. Tôi chỉ chuyển đổi định dạng hài thành một cách khác, nâng cấp bản thân mình dần.

Hồi xưa tôi hài hình thể nhiều hơn, diễn nhoi nhoi trên sân khấu, nhưng càng ngày tôi càng tiết chế lại để làm sao chỉ cần nói chuyện với mọi người thôi cũng làm mọi người cười được.

Tôi thích sự nâng cấp. Lúc nào cũng phải nâng cấp bản thân theo từng giai đoạn trong cuộc đời này.

Tôi đã có giai đoạn là diễn viên hài, giai đoạn là diễn viên điện ảnh thì sẽ có giai đoạn là đạo diễn. Cả ba giai đoạn tôi đều làm cho mọi người cười được theo những cách khác nhau".

Về nghề MC, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi không biết có nên xem công việc MC là bước chuyển giao hay không? Hiện tại, tôi vẫn thích làm MC.

Còn về phim ảnh, năm nào tôi cũng làm một phim, giống như KPI tôi tự đặt ra cho mình. Hiện tại, tôi đang làm phim Em. Tôi may mắn làm phim dịp Tết cho khán giả xem, vô tình lại trở thành thói quen cứ đến Tết là khán giả lại ra rạp xem phim Trấn Thành.

Đây là điều may, diễm phước của tôi. Tôi cảm ơn cuộc đời và khán giả đã cho tôi thói quen làm phim này. Chính cảm giác, thói quen của khán giả khiến tôi không được xao nhãng, phải ráng làm tốt nhất để cứ mỗi năm đều phải có phim hay vào dịp Tết cho khán giả xem".

Về chuyện tình cảm, Trấn Thành tâm sự: "Tôi rất biết ơn những người yêu cũ đã chịu khó băng qua đời tôi, dạy tôi lớn khôn, dạy tôi biết trân trọng người khác".