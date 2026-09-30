Đạo diễn phim nghìn tỷ SN 1987 nói thứ không ai thay đổi được

"Khi cuốn phim ra đời, không ai có thể thay đổi nó được" – Trấn Thành nói.

Mới đây, tại chương trình wONEder, Trấn Thành đã chia sẻ lý do chuyển từ MC sang làm đạo diễn. Anh nói: "Làm phim cũng chỉ là dòng chảy trong sự nghiệp của tôi thôi, cuối cùng vẫn là Trấn Thành này.

Nghề đạo diễn là một nghề trong cuộc đời mà tôi phải trải qua. Trước đây, tôi không suy nghĩ nhiều về nghề đạo diễn này. Từ lúc làm MC, tôi thấy điều đẹp nhất trong nghề này là được nói ra suy nghĩ của mình, cách mình nhìn nhận vấn đề, cuộc sống.

Tôi thấy mình giúp được nhiều người. Khi tôi trò chuyện với họ, nghe câu chuyện của họ thì tôi lấy được thế giới nội tâm của họ làm bài học cho mình. Sau đó, tôi đưa lại cho họ những lời khuyên, những góc nhìn mà tôi thấy được, biết đâu những góc nhìn ấy sẽ giúp ích được cho họ.

Khi chúng tôi nói chuyện, họ nhận từ tôi và tôi cũng nhận từ họ. Tôi thấy nghề MC này hay quá. Nhưng một thời gian sau, mọi thứ tôi nói bị bóp méo, bị tam sao thất bản. Lời nói của tôi không còn nguyên vẹn nữa, bị biến đổi thành nhiều cái khác.

Từ đó tôi thấy, nghề MC là chưa đủ để tôi truyền tải hết suy nghĩ của mình. Lúc này, nghề đạo diễn đến với tôi. Bằng cách này, tôi muốn ghi chép lại hệ tư duy của mình vào một cuốn phim.

Tôi quan sát cuộc sống, suy nghĩ thế nào, chứng kiến những gì, mong muốn gì trong cuộc đời này, con người đối xử với nhau ra sao thì tôi dồn vào phim.

Khi cuốn phim ra đời, không ai có thể thay đổi nó được. Cuốn phim sẽ ở yên đó. Tất cả tư duy, suy nghĩ, thẩm mỹ và cách sống, cảm quan của tôi, tất cả của tôi đều để trong cuốn phim đó.

Mọi người xem phim sẽ thấy Trấn Thành ở trong đó. Tôi làm nghề sao, sống sao thì ở trong phim cũng y như vậy, làm phim y như vậy. Đó là đường dây liên thông. Nó là tôi, tôi là nó, tất cả là chỉ một, một mình tôi".

Trấn Thành khẳng định vị thế trong làng điện ảnh khi trở thành đạo diễn sở hữu tổng doanh thu phim cán mốc hơn 1000 tỷ đồng. Các tác phẩm của anh thường tập trung khai thác chủ đề tâm lý gia đình, mâu thuẫn thế hệ và tình yêu đôi lứa gần gũi với đời sống.

Dù nhận về nhiều luồng ý kiến về phong cách làm phim, Trấn Thành vẫn chứng minh sức hút thương mại vượt trội tại phòng vé nội địa. Thành công này không chỉ củng cố tên tuổi cá nhân mà còn thiết lập những tiêu chuẩn mới về quy mô doanh thu cho điện ảnh nước nhà.