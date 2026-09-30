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Trấn Thành: "Trên trần gian này, tôi chỉ cần 1 người phụ nữ đó là đủ"

Tùng Ninh
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"Thậm chí làm osin, lâu lâu thấy chồng mệt cũng hầu hạ dạ vâng" – Trấn Thành nói.

Vừa qua, tại chương trình wONEder, Trấn Thành đã chia sẻ về tình cảm của mình và vợ là Hari Won. Anh nói: "Trên trần gian này, tôi chỉ cần một người phụ nữ đó là đủ. Trời ơi, nói ra nghe ngượng mồm! Nhưng đó là sự thật.

Trấn Thành chia sẻ tình yêu vợ Hari Won: Một người phụ nữ là đủ - Ảnh 1.

Trấn Thành và bà xã Hari Won

Đây là một người phụ nữ bao gồm tất cả nội dung: Chanh chua, đanh đá, hiền dịu, lanh lợi, thông minh, đảm đang, tinh tế, lịch sự… mọi thứ. Sau tất cả những điều bình thường tôi trải qua thì mẹ thương mẹ độ cho tôi gặp được bà xã.

Đây là người phụ nữ khiến tôi không phải suy nghĩ gì mỗi khi về nhà. Hari Won tích hợp được nhiều chức năng lắm, làm vợ, làm mẹ khi cần thiết, vì lâu lâu cô ấy hay chỉ dạy tôi cái này cái kia, ra đường thấy tôi làm gì chưa được thì nhắc ngay.

Thậm chí làm osin, lâu lâu thấy chồng mệt, cô ấy cũng hầu hạ dạ vâng. Nấu ăn thì không có, cô ấy biết nấu mì gói thôi, nhưng vẫn nấu. Thương lắm, khi nào chồng đi làm về mệt là không lười, lo đồ ăn, mát xa đấm bóp.

Quan trọng nhất, đây là người bầu bạn với tôi. Có chuyện gì tôi cũng kể với vợ. Tôi để vợ quản lý hết tài chính vì tôi là người có 7 triệu rưỡi thì xài hết 2 triệu 1, làm sao quản lý được. Tiền mà vào tay tôi là kiểu gì cũng hết.

Trấn Thành chia sẻ tình yêu vợ Hari Won: Một người phụ nữ là đủ - Ảnh 2.

Vì thế, tôi để vợ quản lý hết tài chính, tiền bạc. Lâu lâu tôi lại nói không đưa tiền cho vợ nữa, nhưng cuối cùng vẫn đưa vì vợ tôi là người giữ tiền giỏi nhất. Thật sự là như thế.

Tất cả mọi thứ đều nằm ở bà xã. Bà xã tôi như cái thẻ visa vậy, quẹt cái gì cũng dính. Bởi vậy tôi mới nói nếu đến nhà hàng thấy con trai trả tiền cho con gái thì chỉ là bồ, còn con gái trả tiền cho con trai thì đó là vợ".

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp đôi nổi tiếng và có ảnh hưởng hàng đầu trong giới giải trí Việt Nam. Sau một năm hẹn hò, hai nghệ sĩ chính thức về chung một nhà bằng đám cưới hoành tráng diễn ra vào tháng 12/2016 tại TP.HCM.

Trấn Thành là nam MC, diễn viên, đạo diễn tài năng, còn Hari Won là nữ ca sĩ, MC mang hai dòng máu Việt - Hàn. Dù từng đối mặt với nhiều sóng gió và tin đồn từ dư luận, họ vẫn bền chặt đồng hành, hỗ trợ nhau cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống đời thường.

Sự thấu hiểu, ngọt ngào cùng phong cách sống cởi mở giúp cuộc hôn nhân của cặp đôi luôn nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

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Tags

Hari Won

Trấn Thành

sao Việt

showbiz

nghệ sĩ miền nam

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