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"Nghệ sĩ vào khách sạn ngủ là chuyện bình thường mà"

Tùng Ninh
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"Nghệ sĩ vào khách sạn càng nhiều hơn vì đi quay phim chỗ nọ chỗ kia phải vào khách sạn ngủ. Vô tình một ngày nào đó, một người xấu tính họ thấy được rồi họ đồn đại lên thôi", Trung Dũng nói.

Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường cô ghi hình chương trình Thật giả cùng diễn viên Trung Dũng.

Cát Tường chia sẻ về cuộc sống Nghệ sĩ và tin đồn Trong talkshow mới nhất 2026 - Ảnh 1.

Trong hậu trường, Cát Tường tự hào về nhan sắc của mình ở tuổi 50: "Tôi trang điểm lên trông cũng lung linh lắm chứ bộ, cũng là nét đẹp thật sự chứ đâu phải đẹp giả tạo. Mặt tôi cũng Vline lắm chứ.

Ở trên kênh của tôi là hình ảnh hoàn toàn chân thực, không bóp mặt bóp mũi. Cùng lắm là các bạn ekip chèn chút filter cho mịn da thôi còn đa số là tôi để hình ảnh thật".

Tiếp đó, Cát Tường thốt lên: "Mọi người thấy lực lượng quay talkshow Thật giả đông không? Đó, đi quay có một talkshow thôi mà đông cỡ này. Tiền đâu tôi nuôi nổi ekip này đây? Rồi còn định đi các nơi trên thế giới quay nữa, không biết tiền đâu để đi đây. Chắc phải bán nhà quá!".

Cát Tường bất ngờ tiết lộ thêm chuyện ngày xưa cô bị đồn làm nghề nhạy cảm, không chính đáng để kiếm tiền. Trước chia sẻ của bạn thân, Trung Dũng nói: "Cái này là nói thật lòng. Thực ra trong cuộc đời bất cứ ai trong chúng ta cũng đều từng vào khách sạn.

Cát Tường chia sẻ về cuộc sống Nghệ sĩ và tin đồn Trong talkshow mới nhất 2026 - Ảnh 2.

Nghệ sĩ vào khách sạn càng nhiều hơn vì đi quay phim chỗ nọ chỗ kia phải vào khách sạn ngủ. Vô tình một ngày nào đó, một người xấu tính họ thấy được rồi họ đồn đại lên thôi. Nghệ sĩ thì việc vào khách sạn ngủ là chuyện bình thường mà".

Được biết, đây là lần đầu tiên Cát Tường cùng Trung Dũng kết hợp chung để tự sản xuất một talkshow riêng cùng nhau, mở hẳn kênh riêng với nhiều dự án lâu dài. Trong showbiz, Trung Dũng là đồng nghiệp nam thân thiết nhất với Cát Tường sau Tiết Cương.

Cả hai cùng quê Vĩnh Long, nhà cách nhau không xa, lại cùng học chung trường Sân khấu điện ảnh, chơi với nhau suốt vài chục năm qua.

Trong công việc, cả hai cũng thường xuyên kết hợp cùng nhau trong các dự án phim và âm nhạc, tới mức bị dính nhiều tin đồn tình cảm. Vì thế, tại talkshow lần này, Cát Tường và Trung Dũng đã lên tiếng nói rõ về những tin đồn tình cảm xưa nay.

Trấn Thành biết ơn những người yêu cũ
Tags

Cát tường

Trung Dũng

Thật giả

nghệ sĩ miền nam

sao Việt

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