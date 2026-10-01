Nữ ca sĩ SN 1981 quê Lâm Đồng sang Mỹ sống: "Tôi biết gì đâu mà sợ"

"Tôi không sợ gì" – Như Loan nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Như Loan quê Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Hồi nhỏ tôi sinh ra và lớn lên tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), 11 tuổi mới theo gia đình qua Mỹ định cư.

Như Loan

Tôi còn nhớ, lúc đó tôi ở Bảo Lộc cũng có đứng hát trên mấy sân khấu nhỏ, có làng xóm tới coi. Rồi có vài đêm tôi đứng sau nhảy cho ca sĩ khác.

Một lần tôi đang hát còn gặp sự cố. Tôi mặc một chiếc váy đầm trắng hát bài về chim bồ câu. Đang hát tới đoạn chim bồ câu tung cánh thì đúng là có hai con chim bồ câu phía sau bay lên làm tụt cả quần của tôi khiến khán giả bên dưới cười quá trời.

Tức là tôi có kinh nghiệm sân khấu từ khi còn nhỏ rồi. Âm nhạc lúc nào cũng nằm trong tôi rồi.

Lúc mới qua Mỹ, tôi vào trường Mỹ học luôn mà chưa hề biết tiếng Anh. Trường có chia ra các lớp năng khiếu phụ để học sinh đăng ký học như may mặc, cắm hoa, nấu ăn, thể thao.

Các chị tôi bảo cô giáo rằng tôi thích hát nên cô tôi vào lớp hát luôn. Từ đó tới khi lên trung học tôi luôn ở trong câu lạc bộ ca hát của trường. Kể cả ra trường đi làm tôi vẫn hát dù đang làm công việc khác.

Tôi lại có lợi thế chiều cao nên được mời làm mẫu quay MV, quay mấy video karaoke. Cái gì về âm nhạc là tôi làm hết.

Tôi nhớ khi ấy tôi mới 17 hay 18 tuổi, còn chưa vào nghề nhưng đã được trung tâm Thúy Nga mời làm mẫu quay MV cho anh Mạnh Quỳnh. Trong MV thì tôi còn hát nhiều hơn cả anh Mạnh Quỳnh. Mẹ tôi xem MV xong cũng ngạc nhiên vì thấy tôi hát nhiều quá.

Tôi thấy mình cũng khá may mắn vì trước đó tôi chỉ hát nghiệp dư, đùng một cái vào trung tâm Thúy Nga tôi mới được vào phòng thu, hát với ban nhạc, vô cùng bỡ ngỡ.

Nhưng tôi không sợ gì vì có biết gì đâu mà sợ. Tôi cứ thế hát thôi và cuộc sống đưa đẩy tôi đến những sân khấu lớn".

Như Loan (tên thật: Lê Thị Như Loan) sinh ngày 20 tháng 4 năm 1981 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Năm 1992, cô cùng gia đình sang Mỹ định cư khi hơn 11 tuổi.

Về sự nghiệp, Như Loan bắt đầu xuất hiện trên sân khấu Thúy Nga từ năm 2000. Trong quá trình hoạt động, cô đã phát hành một số album cá nhân như Mong Anh Sẽ Đến, Ta Đã Từng Yêu cùng nhiều sản phẩm song ca, hợp ca với các nghệ sĩ cùng thời.