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"Không ai đuổi được Trizzie Phương Trinh"

Tùng Ninh
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"Không ai lấy được cái ghế, tranh được chức của Trizzie Phương Trinh" – Thúy Nga hài hước nói.

Mới đây, tại lễ giỗ Tổ ở Mỹ, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh.

Cô nói: "Chị Trizzie Phương Trinh là trường hợp lội ngược dòng ngoạn mục, đặc biệt nhất trong nghề mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Trizzie Phương Trinh và hành trình lội ngược dòng ngoạn mục trong sự nghiệp nghệ thuật - Ảnh 1.

Thúy Nga

Chị Trizzie Phương Trinh khi ấy đã lấy chồng, sinh con, quyết định rời sân khấu để làm hậu phương lo cho chồng con. Thậm chí, khi ấy chị Trizzie Phương Trinh còn bị bệnh ở thanh quản, mất giọng luôn không hát được nữa.

Nhưng mọi người xung quanh đều biết rằng chị Trizzie Phương Trinh là người rất tốt bụng, năng nổ, hay giúp đỡ, lăn xả nhiệt tình với việc chung, cộng đồng và cưu mang đàn em.

Trong hội nghệ sĩ tâm linh (là nhóm các nghệ sĩ Việt ở hải ngoại giúp đỡ lẫn nhau), chỉ mình chị Trizzie Phương Trinh làm chức hội trưởng bao nhiêu năm nay. Không ai lấy được cái ghế, tranh được chức của chị ấy. Không ai đuổi được Trizzie Phương Trinh và cũng không ai thay thế được chị ấy.

Có lẽ chính những hoạt động suốt bao năm của chị ấy được Tổ nghiệp nhìn thấy. Vì thế nên sau này chị đi hát trở lại rất đắt show khắp từ Mỹ sang châu Âu, châu Úc. Bầu show liên tục mời chị Trizzie Phương Trinh đi hát và có những show chỉ có một mình chị ấy.

Trizzie Phương Trinh và hành trình lội ngược dòng ngoạn mục trong sự nghiệp nghệ thuật - Ảnh 2.

Bây giờ chị Trizzie Phương Trinh 59 tuổi rồi mà còn trẻ đẹp hơn cả ngày xưa, lại còn năng động, khỏe mạnh. Chị là tấm gương tiêu biểu để các đàn em noi theo và để chúng ta thấy rằng mọi hành động, công việc chúng ta làm mỗi ngày đều có Tổ nghề nhìn thấy, chứng nhận. Nếu chúng ta làm việc tốt thì sẽ được nhận những thành quả tốt".

Trizzie Phương Trinh (tên thật là Nguyễn Thị Phương Trinh, sinh năm 1967) là nữ ca sĩ hải ngoại nổi tiếng với phong cách trình diễn bốc lửa, sôi động cùng lối ứng xử văn minh. Cô sang Mỹ định cư từ nhỏ và gặt hái nhiều thành công trong giới nghệ thuật hải ngoại.

Về đời tư, cô từng kết hôn với ca sĩ Bằng Kiều năm 2003, có chung ba con trai và chính thức chia tay vào năm 2013. Dù ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tri kỷ, cùng hỗ trợ nhau chăm sóc và nuôi dạy các con. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Trizzie Phương Trinh còn là người sống giàu tình cảm, thường xuyên đứng ra kết nối, tổ chức các hoạt động thiện nguyện và giúp đỡ các đồng nghiệp gặp khó khăn.

Tình hình nữ ca sĩ hải ngoại chỉ còn da bọc xương, chồng giữ lời thề
Tags

Trizzie Phương Trinh

Thúy Nga

Bằng Kiều

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