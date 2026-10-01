Chế Linh về nước bẹo má và hôn lên trán Giao Linh

Hội ngộ Giao Linh, danh ca Chế Linh có hành động vui mừng gây chú ý.

Mới đây, vợ chồng danh ca Chế Linh có dịp tái ngộ danh ca Giao Linh trong một buổi tiệc tại TP.HCM.

Chế Linh vẹo má Giao Linh

Gặp lại người đồng nghiệp thân thiết, vợ Chế Linh vui mừng chạy từ xa tới ôm chặt Giao Linh và nắm tay bà hỏi thăm. Chế Linh sau đó cũng tới bên Giao Linh, bẹo má bà đầy thân thiết như thời còn trẻ rồi bất ngờ hôn lên trán nữ danh ca.

Trong cuộc trò chuyện, Giao Linh gọi mình và Chế Linh là "cặp tiên đồng ngọc nữ". Chế Linh cũng hài hước giới thiệu: "Đây chính là người yêu Tú Nhi" - Tú Nhi là bút danh của ông khi sáng tác nhạc.

Khoảnh khắc hội ngộ của hai danh ca ở tuổi xế chiều thu hút sự chú ý. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi Chế Linh và Giao Linh vẫn khỏe mạnh, giữ được tình đồng nghiệp thân thiết sau nhiều thập kỷ.

Chế Linh và Giao Linh là hai tượng đài của dòng nhạc bolero Việt Nam. Danh ca Chế Linh sinh năm 1942 là người gốc Chăm, sở hữu giọng ca phong trần, đặc trưng đầy tự sự và đồng thời cũng là nhạc sĩ tài hoa với bút danh Tú Nhi.

Trong khi đó, danh ca Giao Linh sinh năm 1949, được khán giả ưu ái mệnh danh là "Nữ hoàng sầu muộn" nhờ chất giọng trầm buồn, ai oán bẩm sinh, vô cùng ăn ý với các ca khúc thất tình, bi lụy.

Về mối quan hệ, họ là những người bạn nghề thân thiết, tri kỷ và là cặp đôi song ca ăn ý suốt nhiều thập kỷ qua. Dù trong sự nghiệp, Chế Linh thường được nhắc đến nhiều hơn khi đứng cạnh Thanh Tuyền nhưng sự kết hợp giữa ông và Giao Linh vẫn để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm. Ở ngoài đời, hai danh ca luôn dành cho nhau sự trân trọng, thấu hiểu sâu sắc và luôn hỗ trợ nhau hết mình trong cả nghệ thuật lẫn cuộc sống.