HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chế Linh về nước bẹo má và hôn lên trán Giao Linh

Tùng Ninh
|

Hội ngộ Giao Linh, danh ca Chế Linh có hành động vui mừng gây chú ý.

Mới đây, vợ chồng danh ca Chế Linh có dịp tái ngộ danh ca Giao Linh trong một buổi tiệc tại TP.HCM.

Chế Linh tái ngộ Giao Linh tại TP . HCM với Khoảnh khắc thân thiết đáng nhớ - Ảnh 1.

Chế Linh vẹo má Giao Linh

Gặp lại người đồng nghiệp thân thiết, vợ Chế Linh vui mừng chạy từ xa tới ôm chặt Giao Linh và nắm tay bà hỏi thăm. Chế Linh sau đó cũng tới bên Giao Linh, bẹo má bà đầy thân thiết như thời còn trẻ rồi bất ngờ hôn lên trán nữ danh ca.

Trong cuộc trò chuyện, Giao Linh gọi mình và Chế Linh là "cặp tiên đồng ngọc nữ". Chế Linh cũng hài hước giới thiệu: "Đây chính là người yêu Tú Nhi" - Tú Nhi là bút danh của ông khi sáng tác nhạc.

Khoảnh khắc hội ngộ của hai danh ca ở tuổi xế chiều thu hút sự chú ý. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi Chế Linh và Giao Linh vẫn khỏe mạnh, giữ được tình đồng nghiệp thân thiết sau nhiều thập kỷ.

Chế Linh tái ngộ Giao Linh tại TP . HCM với Khoảnh khắc thân thiết đáng nhớ - Ảnh 2.

Chế Linh và Giao Linh là hai tượng đài của dòng nhạc bolero Việt Nam. Danh ca Chế Linh sinh năm 1942 là người gốc Chăm, sở hữu giọng ca phong trần, đặc trưng đầy tự sự và đồng thời cũng là nhạc sĩ tài hoa với bút danh Tú Nhi.

Trong khi đó, danh ca Giao Linh sinh năm 1949, được khán giả ưu ái mệnh danh là "Nữ hoàng sầu muộn" nhờ chất giọng trầm buồn, ai oán bẩm sinh, vô cùng ăn ý với các ca khúc thất tình, bi lụy.

Về mối quan hệ, họ là những người bạn nghề thân thiết, tri kỷ và là cặp đôi song ca ăn ý suốt nhiều thập kỷ qua. Dù trong sự nghiệp, Chế Linh thường được nhắc đến nhiều hơn khi đứng cạnh Thanh Tuyền nhưng sự kết hợp giữa ông và Giao Linh vẫn để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm. Ở ngoài đời, hai danh ca luôn dành cho nhau sự trân trọng, thấu hiểu sâu sắc và luôn hỗ trợ nhau hết mình trong cả nghệ thuật lẫn cuộc sống.

Em gái nữ NSND đình đám miền Nam nói thẳng về chị ruột
Tags

Chế Linh

giao linh

tú nhi

Bolero

Hải ngoại

sao Việt

showbiz

nghệ sĩ miền nam

Nhạc xưa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại