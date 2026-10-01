Em gái nữ NSND đình đám miền Nam nói thẳng về chị ruột

"Dĩ nhiên, tôi ngưỡng mộ chị Lệ Thủy" – nghệ sĩ Lệ Thu nói.

Mới đây, tại kênh Sự kiện và ẩm thực, em gái NSND Lệ Thủy là nghệ sĩ Lệ Thu đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Bà nói: "Hồi tôi còn nhỏ cũng được chị Lệ Thủy dạy hát rồi chở đi hát ở các quán nghệ sĩ cho quen. Một thời gian sau, chị Lệ Thủy thấy tôi lớn hơn mới giới thiệu tôi vào đoàn Kim Chung.

Nghệ sĩ Lệ Thu

Hôm đó, chị Lệ Thủy hát hai suất ở đoàn Kim Chung, tôi đem cơm tới cho chị thì chị giới thiệu tôi cho cô Kim Chung (vợ của ông bầu Long trưởng đoàn Kim Chung).

Thời điểm đó, đoàn Kim Chung 5 chuẩn bị diễn vở Chiêu Quân cống hồ còn thiếu một vai em gái của Chiêu Quân. Cô Kim Chung thấy tôi liền hỏi cháu này là ai. Chị Lệ Thủy giới thiệu "em con đó, nó cũng có biết ca nhưng vẫn đang phải đi học về văn hóa".

Cô Kim Chung nghe vậy liền xếp luôn cho tôi vào vai em gái của Chiêu Quân. Sau vở đó, tôi lại quay về đi học văn hóa tiếp. Thấy chị Lệ Thủy nổi tiếng, tôi cũng ao ước được đứng trên sân khấu hát chung với chị mình, được khán giả thương yêu như chị nên muốn theo nghề hát.

Chị Lệ Thủy thấy thế mới giới thiệu tôi cho cô Sáu bên Hãng đĩa Việt Nam để thử giọng. Cô Sáu nghe tôi thử giọng xong thấy giọng lạ mới đồng ý ký hợp đồng với tôi để thu âm. Đầu tiên tôi hát chung với anh Minh Vương, rồi tới Chí Tâm, ca những bài tân cổ".

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm về khả năng ca hát của bản thân và chị gái: "Dĩ nhiên, tôi ngưỡng mộ chị Lệ Thủy. Thấy chị mình nổi tiếng đi đâu cũng được mọi người yêu mến nên ao ước được như chị. Về làn hơi, dù là chị em cũng không thể giống nhau được vì cái đó thuộc về bẩm sinh. Dù tôi có cố ca giống chị Lệ Thủy cũng không thể giống hết được.

Vì thế, tôi không thể cố để hát giống chị Lệ Thủy, tôi vẫn đi theo bẩm sinh của chính tôi. Gia đình tôi có chị Lệ Thủy là chị hai, anh ba là nhạc sĩ rồi đến tôi. Sau tôi là em gái tên Dạ Hương và một em trai út cũng đi theo cải lương, hát ở các đoàn.

Lệ Thu là tên thật của tôi luôn, cha mẹ đặt sao tôi để vậy, không đổi. Má tôi bảo hồi xưa hay coi tiểu thuyết nên đặt tên tôi theo tiểu thuyết".