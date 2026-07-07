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Nữ diễn viên rời Việt Nam ra nước ngoài sau ly hôn Huy Khánh: "Ngày nào 2 mẹ con cũng ôm nhau khóc"

DẠ VŨ
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"Gần như ngày nào hai mẹ con Thư cũng ôm nhau khóc trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 36m2 mà trống hơ trống hoác", vợ cũ Huy Khánh chia sẻ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mạc Anh Thư đăng tải bài viết dài chia sẻ kinh nghiệm dành cho những người mới chuyển sang một quốc gia khác sinh sống. Qua đó, nữ diễn viên cũng lần đầu kể chi tiết về khoảng thời gian đầu đặt chân đến Phần Lan cùng con gái.

Theo Mạc Anh Thư, do chưa có kinh nghiệm, lại sang Phần Lan đúng vào thời điểm mùa đông lạnh nhất nên hai mẹ con nhanh chóng rơi vào cảm giác cô đơn, lạc lõng.

Nữ diễn viên rời Việt Nam ra nước ngoài sau ly hôn Huy Khánh: "Ngày nào 2 mẹ con cũng ôm nhau khóc" - Ảnh 1.

Mạc Anh Thư và con gái ở Phần Lan.

Nữ diễn viên rời Việt Nam ra nước ngoài sau ly hôn Huy Khánh: "Ngày nào 2 mẹ con cũng ôm nhau khóc" - Ảnh 2.
Nữ diễn viên rời Việt Nam ra nước ngoài sau ly hôn Huy Khánh: "Ngày nào 2 mẹ con cũng ôm nhau khóc" - Ảnh 3.

Nơi ở của hai mẹ con chỉ rộng 36m2 nhưng sạch sẽ, ấm áp.

"Cảm giác lạnh lẽo, cô đơn và buồn tủi ập tới đỡ không nổi, nên gần như ngày nào hai mẹ con Thư cũng ôm nhau khóc trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 36m2 mà trống hơ trống hoác", cô viết.

Nữ diễn viên cho biết căn hộ khi mới chuyển đến gần như không có đồ đạc. May mắn, một người bạn đã chuẩn bị sẵn cho hai mẹ con hai chiếc mền và hai chiếc gối để tạm sử dụng. Trong nhiều ngày đầu, hai mẹ con phải trải chăn nằm dưới sàn, dùng áo khoác dày để đắp chống rét.

"Suốt 3-4 ngày liên tục, mỗi sáng mở mắt ra là một bầu trời tăm tối, chỉ muốn book vé về Việt Nam ngay và liền", Mạc Anh Thư nhớ lại.

Không chịu nổi cảnh thiếu thốn, cô quyết định bắt taxi đi mua giường, nệm, sofa, bàn học và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Tuy nhiên, sau khi thanh toán tiền mua đồ, cô còn phải trả thêm chi phí vận chuyển và thuê người lắp ráp, khiến tổng số tiền đội lên đáng kể.

Chỉ sau đó, Mạc Anh Thư mới biết tại Phần Lan có nhiều hội nhóm cộng đồng chuyên tặng hoặc bán lại đồ cũ còn rất mới với giá rẻ, thậm chí miễn phí.

Từ trải nghiệm của bản thân, nữ diễn viên rút ra bài học rằng khi bắt đầu cuộc sống ở một đất nước mới, điều quan trọng nhất là phải chấp nhận thích nghi.

"Phải chấp nhận quên mình từng là ai, không nên so sánh với quá khứ sẽ dễ stress dẫn đến vung tay quá trán mua sắm những thứ không quá cần thiết", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên rời Việt Nam ra nước ngoài sau ly hôn Huy Khánh: "Ngày nào 2 mẹ con cũng ôm nhau khóc" - Ảnh 4.

Mạc Anh Thư ly hôn diễn viên Huy Khánh năm 2023.

Mạc Anh Thư cũng khuyên những người mới ra nước ngoài nên chủ động tham gia các hội nhóm cộng đồng để học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Theo cô, đa số mọi người đều rất nhiệt tình hỗ trợ người mới, giống như việc cô từng được bạn bè giúp xin tặng một chiếc tủ đông khi mới sang Phần Lan.

Khép lại bài viết, nữ diễn viên gửi lời chúc đến mọi người: "Chúc cả nhà dù đang sống ở đâu vẫn luôn đủ đầy, an yên".

Mạc Anh Thư và diễn viên Huy Khánh từng có hơn một thập kỷ gắn bó và có chung một con gái. Năm 2023 cặp đôi ly hôn thì tới năm 2024, nữ diễn viên đưa con sang Phần Lan sinh sống, trong khi Huy Khánh vẫn làm việc tại Việt Nam. Thời gian qua, cuộc sống mới của Mạc Anh Thư ở nước ngoài nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là hành trình thích nghi với môi trường hoàn toàn mới và chăm sóc con gái nơi xứ người.

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