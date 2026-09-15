Nữ diễn viên quê Tuyên Quang: "Nhà trường lo sợ cho mình nên mới báo công an đưa mình về đồn"

"Câu chuyện của mình đây cũng là một bài học cho các bạn nhìn để các bạn rút kinh nghiệm", diễn viên Lệ Hằng nói.

Mới đây, diễn viên Lệ Hằng đăng tải một loạt clip chia sẻ về những sai lầm trong quá khứ. Trong đó, nữ nghệ sĩ nhắc đến câu chuyện từng yêu lầm người có vợ và khuyên những người trẻ không nên lặp lại sai lầm giống mình.

Diễn viên Lệ Hằng

Lệ Hằng nói: “Các bạn trẻ nếu biến mình thành "bé ba" chắc chắn sẽ gánh hậu quả rất nặng nề nếu các bạn không dừng lại. Câu chuyện của mình đây cũng là một bài học cho các bạn nhìn để các bạn rút kinh nghiệm. Hôm ấy, mình ở trên giảng đường, trên tầng 2 có người báo là ai đó đến gặp. Mình từ trên tầng ngó xuống, thấy khoảng 5, 6 người phụ nữ rất to cao, béo, đen.Trong giây phút đầu tiên, mình nghĩ ngay là mình có chuyện và cũng linh tính được chuyện gì sẽ xảy ra.

Mình không tránh. Như người ta thì người ta sẽ tránh. Mình biết trước sau gì mình cũng phải đối diện. Kể cả mình có dừng lại hay tiếp tục thì mình vẫn phải đối diện lúc này. Và mình mới đi theo họ ra khỏi trường, họ muốn nói chuyện với mình ở ngoài.

Đấy là vợ của người kia. Hôm đấy người ta cũng không làm gì mình cả, cũng chỉ muốn mình cam kết nọ kia thôi. Đang ngồi nói chuyện thì thấy xe của công an tới. Hóa ra là nhà trường có nhìn thấy cảnh đấy và lo sợ cho mình có chuyện gì xảy ra nên mới báo công an và công an đưa mình về đồn. Mấy người kia mới đầu còn không cho cơ”.

Theo lời kể của Lệ Hằng, sau sự việc bị làm ầm ĩ ở trường thì may mắn nhà trường không đuổi học cô. Thay vào đó, nhà trường gọi cô lên và khuyên nên làm đơn xin nghỉ học, bảo lưu một năm rồi sau đó quay lại thi.

Lệ Hằng đã nghỉ học một năm. Cô cho biết khoảng thời gian này đối với bản thân cô “thật khủng khiếp”: “Về quê thì không về được vì mọi người phải hiểu là mình đã đi học rồi, về quê thì khó nói lắm...", nữ diễn viên kể.

Cũng trong thời gian nghỉ học, Lệ Hằng có cơ hội bước vào một dự án phim. Cô được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời tham gia bộ phim Xin hãy tin em. Theo nữ nghệ sĩ, nhân vật Tưng trong phim gần như được xây dựng dựa trên chính con người cô.

"Thời gian đó mình được đạo diễn Đỗ Thanh Hải Hải mời tham gia bộ phim Xin hãy tin em. Bộ phim đó mình đóng tưng tửng, cứ bê y nguyên mình vào thôi và may mắn nữa là bộ phim ấy phát sóng thì được mọi người yêu mến", Lệ Hằng chia sẻ.

Từ câu chuyện của mình, Lệ Hằng nhìn nhận những lựa chọn trong quá khứ là một bài học và muốn nhắn nhủ những người trẻ đang đứng trước những mối quan hệ phức tạp cần cân nhắc kỹ trước khi bước vào, tránh để bản thân phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc.

Diễn viên Lệ Hằng sinh năm 1975, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang từng là một trong những gương mặt nữ cá tính và ấn tượng nhất của màn ảnh phía Bắc giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.