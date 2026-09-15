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Nữ NSND rời phố thị về Thạch Thất sống, đăng ảnh 2 vợ chồng tóc bạc trắng: "45 năm"

Li La
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Nữ NSND nổi tiếng cả nước vừa thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh 2 vợ chồng tóc bạc trắng kèm tâm sự về chặng đường 45 năm.

Mới đây, NSND Thanh Hoa đăng tải hình ảnh hai vợ chồng với mái tóc đã bạc trắng. Nữ nghệ sĩ viết: "45 năm cũng có lúc quay lưng nhưng vẫn tựa - tóc bạc - nụ cười vàng. Được - mất riêng của mình, đời người ai cũng có. Hãy cho nhau tình yêu, hãy thương nhau thật nhiều".

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp trong giới nghệ thuật. Ca sĩ Tùng Dương viết: "Sắp 50 năm rồi U ơi, chúc mừng U và chú… quá tuyệt vời". MC Thảo Vân gửi lời: "Chúc mừng anh chị! Quá tuyệt vời ạ!". Nghệ sĩ Chiều Xuân cũng viết: "Em xin chúc mừng hạnh phúc hai anh chị. Anh chị đẹp quá ạ"...

Nữ NSND rời phố thị về Thạch Thất sống, đăng ảnh 2 vợ chồng tóc bạc trắng: "45 năm" - Ảnh 1.
Nữ NSND rời phố thị về Thạch Thất sống, đăng ảnh 2 vợ chồng tóc bạc trắng: "45 năm" - Ảnh 2.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, NSND Thanh Hoa tìm thấy sự đồng hành bên người chồng thứ hai là nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi. Ông kém nữ nghệ sĩ 6 tuổi. Chuyện tình của hai người từng gặp sự phản đối từ gia đình, song cả hai vẫn quyết định gắn bó và đã bên nhau suốt 45 năm.

Nghệ sĩ Tôn Thất Lợi được biết đến là người luôn đồng hành cùng vợ trong cuộc sống. Ông cũng dành sự quan tâm, chăm sóc cho các con riêng của NSND Thanh Hoa. Sau nhiều năm chung sống, hai người vẫn giữ được sự gắn bó và dành cho nhau sự quan tâm.

Ở tuổi xế chiều, vợ chồng NSND Thanh Hoa có cuộc sống bình dị tại một gia trang rộng hơn 1.000m² ở Thạch Thất, Hà Nội. Tại đây, hai người cùng trồng cây, nuôi gà và tận hưởng không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên.

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Tags

NSND Thanh Hoa

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