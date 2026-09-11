HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ nghệ sĩ U55 nổi đình đám thông báo sẽ sang Campuchia ở vài tháng mỗi năm

A LY
|

Chia sẻ của nữ nghệ sĩ U55 nổi đình đám này đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Nữ nghệ sĩ U55 nổi đình đám thông báo sẽ sang Campuchia ở vài tháng mỗi năm - Ảnh 1.

Angelina Jolie ở tuổi 51 đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời khi cả 6 người con đều đã trưởng thành hơn. Trong cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí L'Officiel mới đây, Angelina Jolie tiết lộ cô không muốn gắn bó cố định với một nơi trong thời gian tới mà muốn sống theo kiểu "du mục" một thời gian.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô sẽ ở bên ngoài nước Mỹ nhiều hơn, đồng thời tiếp tục trực tiếp tham gia các hoạt động của quỹ tại Campuchia. Đáng chú ý, Angelina Jolie nói: "Ngôi nhà của tôi ở Campuchia cũng sẽ là nơi tôi ở vài tháng mỗi năm, gắn với văn hóa Khmer".

Nữ nghệ sĩ U55 nổi đình đám thông báo sẽ sang Campuchia ở vài tháng mỗi năm - Ảnh 2.

Việc Angelina Jolie dành nhiều thời gian cho Campuchia không phải điều bất ngờ. Đây là nơi cô có mối gắn bó đặc biệt từ hơn hai thập kỷ qua. Năm 2002, cô nhận nuôi Maddox, người con đầu tiên của mình từ Campuchia. Sau đó, cô tiếp tục duy trì nhiều hoạt động nhân đạo và bảo tồn tại quốc gia này.

Angelina Jolie sinh năm 1975 tại Los Angeles, Mỹ. Cô là con gái của nam diễn viên Jon Voight và nữ diễn viên Marcheline Bertrand. Jolie bắt đầu được chú ý qua nhiều vai diễn trong thập niên 1990 và giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim Girl, Interrupted.

Tên tuổi Angelina Jolie càng trở nên nổi bật khi cô đảm nhận vai Lara Croft trong Lara Croft: Tomb Raider. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu qua nhiều bộ phim như Mr. & Mrs. Smith, Wanted, Salt, Maleficent và Eternals...

Cuộc sống của vệ sĩ lớn tuổi sau 1 năm lên tiếng về thông tin là chồng Mỹ Tâm, có con chung
Tags

nữ nghệ sĩ

sao Hollywood

sang Campuchia

Campuchia

nổi đình đám

u55

Angelina Jolie

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

01:30
Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại