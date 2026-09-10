Hoa hậu Mai Phương Thúy lên tiếng khẳng định là gái thẳng 100%

Chia sẻ của hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý.

Mai Phương Thúy vừa khiến nhiều người chú ý khi đăng tải dòng trạng thái hài hước trên trang cá nhân. Nàng hậu viết: "Dù là gái thẳng 100% nhưng tôi vẫn si mê vợ anh Vic này".

Kèm theo chia sẻ, Mai Phương Thúy đăng hình ảnh Jelena Djokovic – vợ của huyền thoại quần vợt Novak Djokovic. Vẻ đẹp, thần thái của Jelena khiến nàng hậu không ngần ngại bày tỏ sự yêu thích dù cô chủ động nhấn mạnh mình là "gái thẳng 100%".

Tuy nhiên chính cụm từ "gái thẳng 100%" của Mai Phương Thúy lại nhận được sự quan tâm. Có lẽ đây cũng là một cách người đẹp nói về chính mình, trong bối cảnh cô đã bước vào tuổi gần 40 nhưng vẫn chưa kết hôn, sinh con.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006 khi mới 18 tuổi. Sau khi trở thành hoa hậu, cô từng tham gia một số hoạt động nghệ thuật, đóng phim và dự thi Hoa hậu Thế giới 2006, lọt Top 17.

Những năm sau đó, Mai Phương Thúy dần hạn chế hoạt động showbiz để tập trung vào kinh doanh và đầu tư. Dù vậy, chuyện tình cảm và cuộc sống riêng của cô vẫn thường xuyên được công chúng quan tâm.

Người đẹp từng công khai chuyện có bạn trai nhưng chưa bao giờ đăng hình ảnh hay cho xuất hiện cùng. Cô cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm khá thoải mái về chuyện kết hôn. Nàng hậu còn từng tuyên bố thẳng sẽ làm cô dâu ở tuổi 40.

Ở hiện tại, Mai Phương Thúy vẫn kín tiếng chuyện tình cảm, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện hoặc chia sẻ những câu chuyện đời thường trên mạng xã hội.