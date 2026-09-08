"Hoàng tử điện ảnh" đình đám một thời rời Việt Nam sang Pháp sống, U60 có 4 cái nhà, hay khóc thầm

Ở tuổi U60, "hoàng tử điện ảnh" đình đám một thời khiến nhiều người xót xa khi thú nhận bản thân thường xuyên bật khóc giữa đêm vì không có ai bên cạnh chia sẻ.

Sở hữu hào quang rực rỡ và khối tài sản đáng mơ ước với 4 căn nhà tại Pháp, thế nhưng chàng "hoàng tử điện ảnh" thập niên 1990 Thái San lại đang trải qua những năm tháng tuổi U60 trong sự cô đơn. Quyết định bỏ ngang sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao vinh quang để sang xứ người, nam tài tử khiến nhiều người xót xa khi thú nhận bản thân thường xuyên bật khóc giữa đêm vì không có ai bên cạnh chia sẻ.

Thái San từng là "hoàng tử điện ảnh" của showbiz Việt.

Hào quang rực rỡ và những "người tình màn ảnh" một thời

Sinh năm 1974 tại Đà Lạt, Thái San (tên đầy đủ là Nguyễn Đình Thái San) từng là một trong những "nam thần" đình đám nhất của dòng phim thị trường Việt Nam thập niên 1990.

Sở hữu gương mặt thư sinh điển trai cùng đôi mắt to tròn lãng tử, anh gieo thương nhớ cho biết bao khán giả thế hệ trước qua các vai công tử nhà giàu, sinh viên ga-lăng và tốt bụng.

Bén duyên với nghệ thuật từ năm 1989 nhờ sự dẫn dắt của người chị họ là danh ca Thanh Lan, ngoại hình sáng giá đã giúp Thái San nhanh chóng trở thành ngôi sao ăn khách không kém cạnh những tài tử cùng thời như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh hay Lê Công Tuấn Anh.

Khán giả thời đó chắc chắn không thể quên anh qua loạt phim ăn khách như Tấm Cám, Tóc gió thôi bay, Sao em vội lấy chồng, Đừng nói xa nhau, Hoa hậu của lòng anh... Nam tài tử cũng là cái tên hiếm hoi từng đóng cặp với hầu hết các đại mỹ nhân màn ảnh thuở bấy giờ như Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng, Thu Hà.

Nam diễn viên rời Việt Nam sang Pháp để làm trọn chữ hiếu.

Rời bỏ vương miện điện ảnh vì chữ Hiếu

Năm 1998, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, Thái San đột ngột dừng mọi hoạt động nghệ thuật và sang Pháp định cư. Quyết định bỏ ngang này từng để lại nhiều tiếc nuối và hoài nghi lớn cho công chúng lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, lý do đằng sau lại khiến nhiều người xúc động: anh rời đi vì chữ hiếu. Thái San muốn dành trọn vẹn thời gian ở Pháp để chăm sóc người mẹ ruột bị bệnh nặng cho đến khi bà qua đời vào năm 2011. Sự hy sinh hào quang của một ngôi sao để làm tròn bổn phận người con đã cho thấy một góc khuất đầy thầm lặng và tử tế trong cuộc đời nam tài tử.

Nơi sống của Thái San ở Pháp.

Có 4 căn nhà ở Pháp, U60 vẫn lẻ bóng và bật khóc giữa đêm

Sau khi biến cố gia đình qua đi, Thái San tiếp tục ở lại Pháp học tập, làm việc và chuyển hướng sang kinh doanh. Anh gặt hái được những thành công lớn về mặt kinh tế và sở hữu tới 4 căn nhà tại quốc gia đắt đỏ này.

Dù có cuộc sống vật chất vô cùng đầy đủ, nam diễn viên hiện tại vẫn độc thân, chưa từng lập gia đình và không có con cái. Sống một mình tại căn hộ gần tháp Eiffel (Paris), tài tử đình đám một thời không ngần ngại thú nhận nỗi cô đơn bủa vây ở tuổi xế chiều. Anh chia sẻ nhiều đêm bản thân đã bật khóc vì trống trải.

"Nhiều đêm về nhà, tôi khóc vì cô đơn. Không có ai bên cạnh sẻ chia", nam diễn viên bộc bạch trên tờ VnExpress.

Sự đối lập giữa khối tài sản đáng mơ ước ở xứ người và một mái ấm gia đình trống vắng luôn là nỗi niềm đau đáu trong lòng anh.

Những năm gần đây, Thái San bắt đầu thường xuyên trở về Việt Nam để tham gia một số chương trình giải trí và sự kiện. Dù thời gian đã để lại những dấu vết phong trần, lãng tử, nhưng "hoàng tử điện ảnh" một thời vẫn giữ được nét trẻ trung, lịch lãm và luôn được khán giả trong nước đón nhận bằng tất cả sự hoài niệm.