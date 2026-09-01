"Ông chủ" giàu có ở Mỹ của Tuấn Hưng

"Ông chủ" mới ở Mỹ của Tuấn Hưng là một doanh nhân thành công, sở hữu nhiều bất động sản.

Mới đây, thông tin ca sĩ Tuấn Hưng ký hợp đồng dài hạn với một công ty giải trí tại Mỹ để phát triển công việc ở thị trường hải ngoại thu hút sự chú ý của nhiều người ái mộ.

Người đứng sau bản hợp đồng này là doanh nhân Thomas Tâm Nguyễn, ông xã ca sĩ Hồng Ngọc và một bầu show có tiếng trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Vậy vị bầu show quyền lực này giàu có và sở hữu khối tài sản "khủng" cỡ nào tại xứ sở cờ hoa?

Doanh nhân Thomas Tâm Nguyền.

Gia đình hạnh phúc của Thomas Tâm Nguyễn.

Từ ông chủ quán bar đến bầu show có tiếng tại Mỹ

Trước khi hoạt động trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ và tổ chức biểu diễn, Thomas Tâm Nguyễn sinh năm 1978 từng kinh doanh quán bar tại Mỹ. Sau khi kết hôn với ca sĩ Hồng Ngọc, anh sang nhượng quán và chuyển sang làm quản lý, bầu show cho vợ.

Ban đầu, Thomas Tâm Nguyễn chủ yếu nhận show, sắp xếp lịch biểu diễn và hỗ trợ các công việc liên quan đến hoạt động ca hát của Hồng Ngọc. Sau đó, anh thành lập công ty giải trí riêng và mở rộng sang tổ chức các chương trình âm nhạc dành cho cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Nhiều năm hoạt động, Thomas Tâm Nguyễn trở thành một bầu show có tiếng tại Mỹ. Anh từng tổ chức các chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam định cư tại Mỹ và hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng từ Việt Nam sang. Dù là "ông chủ" nhưng Thomas Tâm Nguyễn vẫn đảm nhận nhiều công việc phía sau hoạt động ca hát của vợ - ca sĩ Hồng Ngọc.

Toàn cảnh biệt thự ở Dallas, Texas của gia đình Thomas Tâm Nguyễn.

Bên trong biệt thự 1000m2 ở Destin, Florida, Thomas Tâm Nguyễn tặng vợ - ca sĩ Hồng Ngọc.

Công khai 2 bất động sản đáng chú ý ở Mỹ

Nhờ công việc kinh doanh từ khi còn trẻ đến lập công ty giải trí riêng thành công nên Thomas Tâm Nguyễn được nhiều người coi là "đại gia ngầm" của showbiz. Đến hiện tại, gia đình Thomas Tâm Nguyễn và Hồng Ngọc từng công khai sở hữu 2 cơ ngơi đáng chú ý tại Mỹ.

Vào cuối năm 2025, vợ chồng Thomas Tâm Nguyễn cùng 3 con chuyển về căn nhà mới ở Dallas, Texas sinh sống. Cơ ngơi có khuôn viên rộng khoảng 13.500m², gồm một căn biệt thự, khoảng sân cỏ rộng và khu vực dành cho việc nuôi gia cầm. Vợ "ông chủ" mới của Tuấn Hưng ngoài nghệ thuật thì dành nhiều thời gian chăm sóc vườn, trồng cây và tận hưởng cuộc sống gần gũi thiên nhiên.

Trước đó, năm 2019, Thomas Tâm Nguyễn từng tặng Hồng Ngọc một căn biệt thự ven biển ở Destin, Florida nhân dịp sinh nhật. Căn nhà rộng gần 1.000m² gồm 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm, bể bơi và sân vườn. Đây là nơi gia đình anh thường đến nghỉ dưỡng vào những dịp rảnh rỗi. Gia đình Thomas Tâm Nguyễn còn có một du thuyền nhỏ phục vụ nhu cầu gia đình cho các dịp nghỉ.