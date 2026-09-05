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Loạt sao Việt tụ tập tại nhà Tuấn Hưng ở Mỹ

Xi Xi
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Qua những chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy Tuấn Hưng khá nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại Mỹ.

Sau khi Tuấn Hưng công khai đưa vợ và các con sang Mỹ sinh sống hồi tháng 8, thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, trước khi chia sẻ trên truyền thông, Tuấn Hưng và gia đình đã sang Mỹ từ khoảng tháng 6/2026 để các con có thời gian làm quen với môi trường sống mới trước khi nhập học chính thức.

Loạt sao Việt tụ tập tại nhà Tuấn Hưng ở Mỹ - Ảnh 1.

Nhiều nghệ sĩ đến nhà Tuấn Hưng ở Mỹ.

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng từng đăng tải nhiều chia sẻ về cuộc sống ở xứ sở cờ hoa. Không chỉ đưa các con khám phá nhiều địa danh, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, nam ca sĩ còn chủ động kết nối với nhiều nghệ sĩ đang sinh sống và hoạt động tại Mỹ.

Trong một status hồi cuối tháng 7, Tuấn Hưng chia sẻ niềm vui khi nhiều người bạn là các nghệ sĩ hải ngoại tại Mỹ đến nhà anh dùng bữa: "Mỗi anh chị mang một món qua thành một bữa tiệc. Mỗi người mang một câu chuyện thế là thành à mà thôi…", Tuấn Hưng hóm hỉnh viết.

Đính kèm chia sẻ là hình ảnh vợ chồng Tuấn Hưng chụp cùng những vị khách như vợ chồng ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Huy MC, nhạc sĩ Phương Uyên...

Bên dưới bài đăng, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung viết: "Một bữa cơm ấm áp... Cảm ơn bé Thỏ và ông anh tôi". Đáp lại lời cảm ơn của đàn em, Tuấn Hưng viết: "Cảm ơn em và anh chồng đã tới".

Qua những chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy Tuấn Hưng khá nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại Mỹ. Nam ca sĩ cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong thời gian gia đình bắt đầu cuộc sống tại môi trường mới.

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Tags

Tuấn Hưng

Nguyễn Hồng Nhung

Huy MC

Phương Uyên

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