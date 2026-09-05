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Tuấn Hưng rời Việt Nam sang Mỹ sống, khen vợ "ông chủ" mới

Hoa Bay
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"Một người phụ nữ đằm thắm hết lòng vì chồng vì con xây dựng một gia đình hạnh phúc từ bên trong ra tới bên ngoài", Tuấn Hưng chia sẻ về vợ "ông chủ" mới ở Mỹ của mình.

Tuấn Hưng rời Việt Nam sang Mỹ sống, khen vợ "ông chủ" mới - Ảnh 1.

Tuấn Hưng bên vợ và Hồng Ngọc.

Thông tin Tuấn Hưng rời Việt Nam đưa vợ và 3 con sang Mỹ sống vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Trước khi chính thức công khai trên báo giới, Tuấn Hưng từng đăng tải status thông báo việc ký hợp đồng với công ty của Thomas Tâm Nguyễn - chồng ca sĩ Hồng Ngọc.

Đáng chú ý, trong status này, Tuấn Hưng dành nhiều lời chia sẻ, cảm nhận về Hồng Ngọc - vợ "ông chủ" mới của anh ở Mỹ.

Nam ca sĩ viết: "Mắt nai tơ ngày nào giờ đã là một người phụ nữ đằm thắm hết lòng vì chồng vì con xây dựng một gia đình hạnh phúc từ bên trong ra tới bên ngoài.

Trong âm nhạc cô ấy vẫn đi con đường vững chắc và bền bỉ. Nói thế nào nhỉ? Mình và cô ấy có nét tương đồng là mọi thứ không phải quá xuất sắc nhưng vẫn được khán giả yêu thương bởi đam mê nghề và bền bỉ".

Trong status, Tuấn Hưng còn bày tỏ cảm xúc khi được vợ chồng Hồng Ngọc "tiếp lửa cho Hưng trong chặng đường âm nhạc tiếp theo của mình".

Tuấn Hưng rời Việt Nam sang Mỹ sống, khen vợ "ông chủ" mới - Ảnh 2.

Hình ảnh mới nhất của Tuấn Hưng và Hồng Ngọc.

Ít ai biết, Tuấn Hưng và Hồng Ngọc có nhiều điểm chung thú vị trong showbiz Việt. Cả hai đều sinh năm 1978, cùng tạo dựng tên tuổi từ làn sóng nhạc trẻ những năm 2000 và gây ấn tượng với chất giọng khàn đặc trưng, phong cách biểu diễn giàu năng lượng. Không chỉ có sự nghiệp nhiều dấu ấn, cả hai còn có tổ ấm riêng hạnh phúc và đều là cha mẹ của 3 người con.

Giờ đây, mối quan hệ giữa Tuấn Hưng và Hồng Ngọc càng trở nên gắn bó khi nam ca sĩ đưa vợ và 3 con sang Mỹ sinh sống, học tập trong thời gian anh làm việc tại đây.

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Tuấn Hưng

Hồng Ngọc

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