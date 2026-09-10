Cuộc sống của vệ sĩ lớn tuổi sau 1 năm lên tiếng về thông tin là chồng Mỹ Tâm, có con chung

Sau gần 1 năm lên tiếng về tin đồn liên quan tới Mỹ Tâm, nam vệ sĩ lớn tuổi vẫn thường xuyên cập nhật về công việc và cuộc sống trên trang cá nhân.

Năm 2025, nam nghệ sĩ Tùng Yuki thu hút sự chú ý khi liên tục xuất hiện cùng Mỹ Tâm tại nhiều sự kiện với vai trò vệ sĩ. Bên cạnh những chia sẻ tích cực, cũng xuất hiện không ít thông tin tiêu cực.

Đặc biệt, nam vệ sĩ từng thể hiện sự bức xúc trên tờ Thanh Niên trước tin đồn ông là chồng và có con chung với Mỹ Tâm.

Tùng Yuki hộ tống Mỹ Tâm tại họp báo ra mắt phim "Hộ linh tráng sĩ".

"Bạn bè gửi cho tôi rất nhiều, tôi cảm thấy tức và buồn vì điều đó. Tuy nhiên, tôi chọn cách không quan tâm nữa để tập trung vào công việc thôi", Tùng Yuki từng chia sẻ trên tờ Thanh Niên.

Tuy nhiên, những tin đồn tiêu cực không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ông và Mỹ Tâm. Sau gần 1 năm lên tiếng về tin đồn không hay, Tùng Yuki khá kín tiếng trên truyền thông nhưng vẫn thường xuyên cập nhật về công việc và cuộc sống trên trang cá nhân.

Trong tháng 8, nam nghệ sĩ đăng khá nhiều status về việc hộ tống Mỹ Tâm tham gia các chương trình, sự kiện lớn nhỏ. Khi tham gia buổi ra mắt phim Hộ linh tráng sĩ, ông hài hước gọi Mỹ Tâm là "công chúa": "Người ta đi "Hộ Linh tráng sĩ" còn tôi đi "hộ tống công chúa".

Ở một status khác, khi hộ tống nữ ca sĩ đi Huế hát, Tùng Yuki chia sẻ: "Đi Huế nghe Mỹ Tâm hát, ăn bún bò Mỹ Tâm rồi về".

Trong một chương trình gần đây tại TP.HCM, nam vệ sĩ cũng tham gia bảo vệ Mỹ Tâm và có những chia sẻ hóm hỉnh cùng loạt ảnh nữ ca sĩ trong vòng vây khán giả.

Hình ảnh cuộc sống đời thường của Tùng Yuki.

Ngoài công việc vệ sĩ, Tùng Yuki cũng đăng nhiều status chia sẻ về cuộc sống thường nhật với những hình ảnh giản dị, đời thường gắn với biển, thú cưng, hoa và những quán cà phê đầy bình yên. Ở một status, ông còn tự nhận mình là "nông dân".

"Anh là nông dân chân chất đâu có tiền mua vương miện kim cương, nên kết hoa rau muống tặng em", Tùng Yuki viết. Đính kèm là loạt ảnh nam nghệ sĩ phong độ ở tuổi U70, trong đó có ảnh ông đội vương miện hoa.

Tùng Yuki là tên tuổi có tiếng của showbiz Việt qua các bộ phim đình đám như Dốc tình, Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bí mật tam giác vàng, 39 độ yêu, Bản năng thép, Bỗng dưng muốn khóc... Ngoài nghệ thuật, ông còn được biết đến với vai trò vệ sĩ.

Tùng Yuki từ nhỏ đã học võ Vịnh Xuân Quyền và có một công ty vệ sĩ có tiếng. Ông từng hộ tống, bảo vệ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Trong số đó, Mỹ Tâm là khách hàng quen thuộc của Tùng Yuki. Khoảng 2 thập kỷ qua, ông nhiều lần đồng hành cùng nữ ca sĩ trong các hoạt động, sự kiện và chương trình.