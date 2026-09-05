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NSƯT Kim Tử Long lên tiếng: "Tôi không có ý nói gì về gia đình cố NSƯT Vũ Linh"

Li La
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"Bài đăng này tôi chỉ nói quan điểm của gia đình tôi chứ không có ý nói gì về gia đình cố NSƯT Vũ Linh. Mong mọi người đừng suy luận rồi hiểu lầm nhau", NSƯT Kim Tử Long chia sẻ.

NSƯT Kim Tử Long lên tiếng: "Tôi không có ý nói gì về gia đình cố NSƯT Vũ Linh" - Ảnh 1.

NSƯT Kim Tử Long.

Ngày 4/9, NSƯT Kim Tử Long chia sẻ một dòng trạng thái tâm trạng trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Kim Tử Long viết: "Khi đồng tiền làm con người không biết đạo nghĩa là gì? Chỉ vì quyền lợi mà chà đạp nhau! Đạp đổ chén cơm ai trời phật sẽ chứng giám! Tiền có thể kiếm lại được nhưng chữ tình đã mất thì khó mà tìm lại được, kiếp sau mới có thể?".

Bài đăng nhận được gần 300 bình luận. Tuy nhiên, bên cạnh những lời đồng cảm, nhiều người tò mò về nhân vật được Kim Tử Long nhắc tới. Không ít ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ đang đề cập đến những ồn ào liên quan đến gia đình cố NSƯT Vũ Linh.

Trước những suy diễn này, sáng 5/9, Kim Tử Long đăng bài viết đính chính. Nam nghệ sĩ cho biết dòng trạng thái trước đó chỉ đề cập đến quan điểm trong gia đình mình, hoàn toàn không có ý nhắc đến gia đình cố NSƯT Vũ Linh.

Kim Tử Long viết: "Bài đăng này tôi chỉ nói quan điểm của gia đình tôi chứ không có ý nói gì về gia đình cố NSƯT Vũ Linh. Mong mọi người đừng suy luận rồi hiểu lầm nhau. Cảm ơn cả nhà ạ!".

NSƯT Kim Tử Long lên tiếng: "Tôi không có ý nói gì về gia đình cố NSƯT Vũ Linh" - Ảnh 2.

Ảnh kỷ niệm của vợ chồng Kim Tử Long bên cố nghệ sĩ Vũ Linh.

NSƯT Kim Tử Long (tên thật Hoàng Kim Long, sinh năm 1966) là một trong những nghệ sĩ cải lương gạo cội. Ông sở hữu sự nghiệp nổi tiếng và từng trải qua 3 cuộc hôn nhân.

Trong nghệ thuật, Kim Tử Long có mối quan hệ đặc biệt với cố NSƯT Vũ Linh. Nam nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ sự kính trọng dành cho "ông hoàng cải lương", đồng thời xem Vũ Linh như người thầy và thần tượng của mình.

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Tags

kim tử long

NSƯT Vũ Linh

gia đình

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