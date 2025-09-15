NSƯT Kim Tử Long: "Tôi rất sốc khi bị nói là loại nghệ sĩ 2, 3 vợ, không đáng là nghệ sĩ"

Mới đây, tại phần hai chương trình Antrich, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.



Kim Tử Long

Anh nói: "Tôi sống và làm việc phải bằng cái tâm tôi đã. Có những chương trình tôi từ chối thẳng, không phải chương trình nào tôi cũng làm. Nhiều chương trình tôi thấy không phù hợp nên từ chối luôn.

Tôi đem lại tiếng cười nhưng phải là tiếng cười có ý nghĩa, nhân văn. Những chương trình bắt tôi làm trời làm đất, làm đủ trò mất hình tượng, tôi không nhận.

Đối với tôi, giữ hình tượng người nghệ sĩ không phải lúc nào cũng nghiêm túc, ra dáng ngôi sao mà giữ đạo đức để làm sao mỗi khi người ta nhìn vào tôi thấy một nghệ sĩ gần gũi, dễ mến, không phách lối, không làm gì bại hoại cho xã hội.

Đặc biệt, tôi phải giữ đời sống gia đình không tai tiếng. Tôi rất sốc khi bị nói là loại nghệ sĩ 2, 3 vợ, không đáng là nghệ sĩ. Tôi bị sốc tâm lý khi đọc phải những bình luận như vậy.

Người ta không ở trong hoàn cảnh của tôi nên không hiểu. Không phải cứ là nghệ sĩ thì thay vợ thay chồng như thay quần thay áo. Ngày xưa họ nói nghệ sĩ là xướng ca vô loài, lấy người nọ bỏ người kia.

Phải ở trong hoàn cảnh của người ta thì mới hiểu được họ. Vẫn có đầy người nghệ sĩ sống chung thủy một chồng một vợ tới bây giờ như Tài Linh, NSND Lệ Thủy, NSND Thanh Tòng, nghệ sĩ Kim Lệ Thủy…

Đối với tôi, làm sao trong cuộc sống vợ chồng nếu có rạn nứt, không còn vui vẻ với nhau nữa thì chia tay trong sự vui vẻ, êm đềm và vẫn xem người đó như một người bạn, chia sẻ về con cái. Làm sao để con cái không bị rơi vào cảnh còn cha không còn mẹ hoặc còn mẹ không còn cha.

Tôi luôn mong muốn gia đình mình không xảy ra biến cố nào cả. Nhưng nếu hai vợ chồng gặp biến cố nào đó không thể hàn gắn được thì hãy cố gắng chia tay trong văn minh, làm bạn bè bình thường. Phải ứng xử sao cho văn minh với nhau.

Bây giờ mấy đứa con tôi dù khác mẹ nhưng vẫn thương yêu, hòa thuận với nhau".

Kim Tử Long từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Trong cuộc đời, anh đã kết hôn 3 lần và có 5 người con.

Anh kết hôn cùng người vợ đầu tiên tên là Bạch Lan, có cô con gái là diễn viên Hoàng Kim Phụng (nghệ danh Maika). Hiện Hoàng Kim Phụng đã kết hôn. Sau khi ly hôn người vợ đầu tiên, anh kết hôn lần thứ hai với Cẩm Tú - em gái của Nguyễn Hồng Sơn, có thêm hai cô con gái là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông đã lập gia đình lần thứ ba với nghệ sĩ Trinh Trinh, cháu gái của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và là con gái của hai nghệ sĩ cải lương Hữu Cảnh - Xuân Yến, có thêm hai cậu con trai là Hoàng Gia Khánh (Andy) và Hoàng Gia Khiêm (Peter).