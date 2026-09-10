Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng việc từ chối loạt show ở Mỹ: "Mọi người thông cảm cho Hưng"

"Hưng vẫn chưa thể nhận lời, có thể làm mọi người buồn xíu!", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng vừa có những chia sẻ về kế hoạch biểu diễn tại Mỹ trong những tháng cuối năm. Nam ca sĩ cho biết anh nhận được nhiều lời mời từ các bầu show, nhà tổ chức và casino tại Mỹ cho các show diễn trong tháng 11, 12 và dịp năm mới nhưng chưa thể nhận lời.

Đàm Vĩnh Hưng viết: "Đàm Vĩnh Hưng chân tình gửi lời cám ơn và lòng biết ơn đến các anh, chị, em bầu show và là nhà tổ chức cũng như các casino tại Mỹ đã luôn dành cho Hưng những ưu ái mời Hưng sang Mỹ hát trong tháng 11, 12 và cả năm mới. Nhưng Hưng vẫn chưa thể nhận lời, có thể làm mọi người buồn xíu!".

Theo nam ca sĩ, việc di chuyển sang Mỹ biểu diễn hiện phải phụ thuộc vào lịch học và lịch nghỉ của con trai Polo. Bên cạnh đó, anh còn đang bận rộn với công việc kinh doanh các quán cà phê.

"Hiện tại Hưng bay đi xa đều phải dựa vào lịch học và nghỉ của con trai cộng thêm 3,4 tiệm Cà Phê Cà Pháo xào chẻ Đàm Vĩnh Hưng ra làm 3 làm 4 luôn!", anh chia sẻ.

Vì vậy, Đàm Vĩnh Hưng cho biết thời gian tới anh ưu tiên nhận show tại Việt Nam và chỉ ra nước ngoài biểu diễn vào mùa hè hoặc những kỳ nghỉ của Polo.

am ca sĩ cũng tiết lộ kế hoạch lớn cho năm sau. Anh muốn tổ chức tour kỷ niệm 30 năm ca hát ở nhiều nơi và dự kiến dành lịch mùa hè cho thị trường Mỹ. Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định sẽ có một concert tại Mỹ vào mùa hè năm 2027.

Riêng tháng 10 năm nay, anh vẫn nhận hai show tại Mỹ. Cụ thể, ngày 10/10, Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn tại Sacramento và ngày 11/10 tại Philadelphia. Theo nam ca sĩ, hai lịch diễn này trùng với kỳ nghỉ thu của Polo nên anh có thể sắp xếp thời gian.

Đàm Vĩnh Hưng kết thúc chia sẻ bằng lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc tới khán giả, đồng thời gửi lời cảm ơn vì mọi người luôn theo dõi và yêu thương anh.