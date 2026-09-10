Mối quan hệ của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng

Một khoảnh khắc đời thường này đã cho thấy mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm giữa Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Polo Huỳnh - con trai Đàm Vĩnh Hưng - chia sẻ bức ảnh chụp cùng bố và Mỹ Tâm. Trong ảnh, Polo ngồi giữa hai nghệ sĩ và cùng tạo hình trái tim trước ống kính. Sự tự nhiên của cậu bé cùng màn tương tác vui vẻ với Mỹ Tâm khiến khoảnh khắc nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Bài đăng viết: “Idol mới của ẻm á! Nói chuyện một lúc xong được cô Mỹ Tâm khen quá trời khen làm Ba Hưng nở mũi! Fan nhí duy nhất 7 tuổi được cô Mỹ Tâm kết bạn Facebook trực tiếp nha. Cám ơn cô đẹp Mỹ Tâm”.

Có thể thấy, cậu bé gọi Mỹ Tâm là “idol mới” và hào hứng kể rằng sau một lúc trò chuyện, nữ ca sĩ dành cho mình nhiều lời khen. Polo còn thích thú tiết lộ mình là fan nhí 7 tuổi duy nhất được Mỹ Tâm kết bạn Facebook trực tiếp.

Cách kể chuyện trong sáng, dí dỏm của Polo khiến cuộc gặp trở nên gần gũi hơn. Với cậu bé, được gặp gỡ, trò chuyện với thần tượng rồi nhận một lời mời kết bạn trên mạng xã hội là trải nghiệm đáng nhớ. Còn với Đàm Vĩnh Hưng, niềm vui của con trai khi gặp được người mình yêu thích cũng mang đến một cảm xúc rất riêng.

Tình bạn nhiều năm của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng

Sự chú ý dành cho bức ảnh còn đến từ mối quan hệ lâu năm giữa Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai đều là những tên tuổi lớn của Vpop, có nhiều năm hoạt động và từng nhiều lần đứng chung sân khấu, xuất hiện trong các chương trình cũng như sự kiện âm nhạc.

Mỗi người tạo dựng dấu ấn theo một cách khác nhau. Mỹ Tâm được yêu mến bởi giọng hát giàu cảm xúc, hình ảnh bền bỉ và hành trình hoạt động lâu dài. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng nổi bật với cá tính mạnh, phong cách trình diễn đặc trưng cùng khả năng làm chủ sân khấu.

Qua thời gian, hai nghệ sĩ vẫn duy trì sự thân thiện và dành cho nhau sự quý mến. Những màn tương tác, trêu đùa giữa họ trong các chương trình từng nhiều lần trở thành điểm nhấn, cho thấy mối quan hệ không chỉ dừng ở đồng nghiệp trong nghề.

Chính sự thân tình ấy khiến hình ảnh Mỹ Tâm vui vẻ bên Polo trở nên đáng chú ý. Đây không đơn thuần là khoảnh khắc một nghệ sĩ gặp gỡ người hâm mộ nhí, mà còn cho thấy sự gần gũi giữa cô và gia đình Đàm Vĩnh Hưng.

Ở tuổi 7, Polo vốn thường được chú ý qua những khoảnh khắc xuất hiện cùng bố. Lần này, cậu bé lại chủ động kể về một “idol mới” bằng giọng điệu ngộ nghĩnh, qua đó mang đến một góc nhìn khá đáng yêu về cuộc gặp với Mỹ Tâm.

Với nữ ca sĩ, một cuộc trò chuyện, lời khen hay hành động kết bạn có thể chỉ là những cử chỉ giản dị. Nhưng với một fan nhí như Polo, đó có thể trở thành kỷ niệm đặc biệt. Và với Đàm Vĩnh Hưng, niềm vui ấy càng ý nghĩa khi người khiến con trai mình hào hứng lại là một đồng nghiệp mà anh đã quen biết và gắn bó trong nhiều năm.

Đàm Vĩnh Hưng, 53 tuổi, quê Quảng Nam, bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 1998. Bước sang những năm 2000, nam ca sĩ tạo dấu ấn qua loạt ca khúc như Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi.

Sau đó, anh lần lượt phát hành nhiều album như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006) và Giải thoát (2007), qua đó củng cố vị trí trong thị trường nhạc Việt. Đàm Vĩnh Hưng có con trai Polo Huỳnh, hiện 4 tuổi. Nam ca sĩ từng giữ kín danh tính mẹ của con và chỉ công khai thông tin về bé khi Polo còn nhỏ.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Mỹ Tâm còn mở rộng hoạt động sang điện ảnh, qua đó tạo thêm dấu ấn ở vai trò nhà sản xuất và diễn viên. Năm 2019, cô thực hiện và đảm nhận vai chính trong “Chị trợ lý của anh”. Bộ phim đạt doanh thu hơn 70 tỷ đồng. Đến năm 2023, Mỹ Tâm tiếp tục giới thiệu phim tài liệu âm nhạc “Người giữ thời gian”, ghi nhận doanh thu trên 12 tỷ đồng. Sau đó, cô tái xuất màn ảnh với “Tài” và tiếp tục đóng cặp cùng Mai Tài Phến vào năm 2026.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)