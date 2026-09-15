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Quang Lê bay gấp về Việt Nam viếng nhạc sĩ Sông Trà: Ở lại 2 tiếng cầu siêu, đọc kinh, hát 3 bài

Xi Xi
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Ca sĩ Quang Lê bay từ Hồng Kông về Việt Nam để kịp viếng nhạc sĩ Sông Trà. Tại tang lễ, nam ca sĩ ở lại khoảng 2 tiếng để cầu siêu, đọc kinh và hát 3 ca khúc của cố nhạc sĩ.

Quang Lê bay gấp về Việt Nam viếng nhạc sĩ Sông Trà: Ở lại 2 tiếng cầu siêu, đọc kinh, hát 3 bài - Ảnh 1.

Ngày 14/9, tang lễ nhạc sĩ Sông Trà diễn ra tại TP.HCM. Trên trang cá nhân, chị Thy - con gái cố nhạc sĩ - xúc động chia sẻ về sự hiện diện của Quang Lê trong ngày tiễn đưa cha.

Chị viết: "Cảm ơn ca sĩ Quang Lê, Quang Lâm đã ở lại 2 tiếng để cầu siêu, đọc kinh và hát 3 bài hát của Ba tại đám tang. Quang Lê tâm sự anh hay tin nên đã bay gấp từ Hồng Kông về Việt Nam".

Trên trang cá nhân, Quang Lê cũng đăng tải hình ảnh anh đến viếng nhạc sĩ Sông Trà. Sự có mặt của nam ca sĩ khiến gia đình cố nhạc sĩ xúc động, bởi giữa hai người có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm.

Lúc sinh thời, nhạc sĩ Sông Trà dành nhiều tình cảm cho Quang Lê. Mỗi lần từ nước ngoài trở về Việt Nam, nam ca sĩ thường đến thăm ông. Nhạc sĩ cũng tin tưởng gửi những sáng tác mới cho Quang Lê thu âm. Trong đó, Cõi đêm là ca khúc được Quang Lê đặc biệt yêu thích, đến mức anh chọn tên bài hát làm tựa đề cho một đĩa than của mình.

Quang Lê bay gấp về Việt Nam viếng nhạc sĩ Sông Trà: Ở lại 2 tiếng cầu siêu, đọc kinh, hát 3 bài - Ảnh 2.
Quang Lê bay gấp về Việt Nam viếng nhạc sĩ Sông Trà: Ở lại 2 tiếng cầu siêu, đọc kinh, hát 3 bài - Ảnh 3.

Sau tang lễ, con gái nhạc sĩ Sông Trà cũng đăng lời cảm tạ, gửi lời tri ân tới các cơ quan, đoàn thể, họ hàng, bà con, bạn bè, đồng nghiệp và những người đã đến chia buồn, phúng viếng, dự lễ tang và tiễn đưa cha cô về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhạc sĩ Sông Trà tên thật Trần Hữu Châu, sinh năm 1940 tại Quảng Ngãi. Ông tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ (nay là Nhạc viện TP.HCM). Bút danh Sông Trà được ông lựa chọn từ tình yêu dành cho dòng sông Trà Khúc và quê hương núi Ấn sông Trà. Ông còn sử dụng bút danh Hoài Thu.

Trong sự nghiệp, Sông Trà được biết đến với các ca khúc như Chiều sân ga, Cõi nhớ, Cõi đêm, Hoa tím đợi chờ, Tôi yêu người, tôi xa người, cùng nhiều sáng tác về quê hương như Thương lắm Trà Giang, Tự tình quê hương, Tình quê nỗi nhớ.

Nhạc sĩ Sông Trà qua đời lúc 0 giờ 35 phút ngày 12/9/2026 tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 86 tuổi. Ngày 14/9, sau lễ động quan, linh cữu ông được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

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Tags

Quang Lê

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