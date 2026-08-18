Đồng nghiệp có mặt đưa tiễn mẹ Quang Lê về nơi an nghỉ

Nhiều vòng hoa của các sao Việt như Quách Tuấn Du, Phương Mỹ Chi, Việt Hương... được gửi đến để bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của mẹ Quang Lê.

Sau khi thông báo mẹ ruột qua đời, Quang Lê nhận được nhiều lời chia buồn từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp trong giới nghệ thuật. Tang lễ đã được tổ chức tại Mỹ vào ngày 15/8 trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Mới đây, Quang Lê chia sẻ những video ghi lại một số khoảnh khắc đưa linh cữu của mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Quang Lê viết: "Đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những giây phút cuối bên mẹ". Không gian buổi lễ có sự hiện diện của người thân cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của nam ca sĩ. Nhiều vòng hoa của các sao Việt như Quách Tuấn Du, Phương Mỹ Chi, Việt Hương... được gửi đến để bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của bà.

Quang Lê tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: FBNV

Trong số những người đến tiễn đưa mẹ Quang Lê có nhiều nghệ sĩ Việt. Ảnh: FBNV

Tang lễ của mẹ Quang Lê được tổ chức tại Mỹ vào ngày 15/8. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Quang Lê còn gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm cho gia đình trong thời gian tang gia. Nam ca sĩ viết: "Chân thành cảm ơn cô chú, anh chị em và bạn bè đã gửi vòng hoa kính viếng mẹ của Quang Lê, xin ghi nhận và biết ơn".

Trước đó, ngày 3/8, Quang Lê thông báo tin buồn mẹ qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 73 tuổi. Nam ca sĩ đăng tải hình ảnh của mẹ cùng dòng chia sẻ ngắn gọn: "Mẹ đã về với Ba". Thông tin khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi xúc động.

Sau khi mẹ qua đời, Quang Lê cũng chia sẻ lại một bức ảnh cũ chụp cùng bà trong chuyến đi Pháp năm 2006. Kèm theo hình ảnh, anh viết: "Ngày xưa đi Pháp mua quà tặng mẹ".

Ngày 3/8, Quang Lê thông báo tin buồn mẹ qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 73 tuổi. Ảnh: FBNV

Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh năm 1979 tại Huế, là con thứ ba trong một gia đình có 6 anh chị em. Khi còn nhỏ, anh cùng gia đình sang Mỹ định cư. Niềm đam mê âm nhạc của Quang Lê bộc lộ từ sớm và được gia đình tạo điều kiện theo học thanh nhạc từ khi còn học lớp 9.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quang Lê trở thành một trong những giọng ca quen thuộc của dòng nhạc quê hương và bolero tại hải ngoại. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc, anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Đập Vỡ Cây Đàn, Sầu Tím Thiệp Hồng, Về Đâu Mái Tóc Người Thương, Đôi Mắt Người Xưa...

Những ca khúc này góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Quang Lê trong lòng khán giả yêu dòng nhạc trữ tình. Phía sau hành trình nhiều năm theo đuổi nghệ thuật của nam ca sĩ là sự đồng hành và ủng hộ âm thầm từ gia đình, đặc biệt là người mẹ mà anh luôn dành nhiều tình cảm.