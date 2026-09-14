HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên trở lại nơi mẹ từng điều trị, nhớ lời dặn năm xưa

Như Mộng (ảnh NVCC)
|

“Uyên chỉ mong các cô bác, anh chị tại đây luôn thật nhiều sức khỏe, giữ được niềm tin và đón nhận thật nhiều tin vui trên hành trình phía trước”, Phạm Hoàng Thu Uyên chia sẻ.

Đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026 - Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên vừa có chuyến đến Bệnh viện K thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bệnh nhân.

Trong chuyến đi, Thu Uyên trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe và động viên bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Cô trao một số phần quà, đồng thời gửi lời chúc mọi người giữ tinh thần lạc quan, có thêm sức khỏe và sớm đón những tin vui.

Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên trở lại nơi mẹ từng điều trị, nhớ lời dặn năm xưa - Ảnh 1.

Thu Uyên trao tặng quà cho một số bệnh nhân.

Với người đẹp, chuyến đi mang ý nghĩa riêng bởi đây là nơi gắn với một phần ký ức gia đình. Mẹ cô bắt đầu điều trị tại Bệnh viện K từ năm 2014.

“Có lẽ nơi này khiến Uyên càng cảm nhận rõ hơn rằng sức khỏe, sự bình an và những ngày được ở bên người mình yêu thương thực sự đáng quý đến dường nào”, cô chia sẻ.

Thu Uyên nhớ một lần đến thăm mẹ, khi đó cô buồn vì kết quả thi học sinh giỏi không như mong muốn. Mẹ động viên nếu thật sự có ước mơ thì hãy cố gắng theo đuổi, bởi hành trình nào cũng có lúc khó khăn, không phải chuyện gì cũng diễn ra như kỳ vọng. “Quan trọng là mình đừng vì thế mà bỏ cuộc”, cô nhớ lại lời mẹ.

Nhiều năm sau, câu nói ấy vẫn được Thu Uyên nhắc lại mỗi khi gặp chuyện không như ý. Cô cho biết càng trưởng thành, trải qua nhiều biến cố, cô càng hiểu những điều mẹ từng dặn.

“Cuộc sống của Uyên cũng không phải lúc nào cũng màu hồng. Uyên từng buồn, từng thất vọng, có những biến cố thậm chí khiến cuộc đời rẽ sang một hướng rất khác với những gì mình từng hình dung”, cô nói.

Theo Thu Uyên, những trải nghiệm đó giúp cô hiểu hơn về việc đối diện với khó khăn. Cô cho rằng trưởng thành không có nghĩa lúc nào cũng mạnh mẽ mà đôi khi là biết chấp nhận những điều không theo ý muốn và tìm cách bước tiếp.

Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên trở lại nơi mẹ từng điều trị, nhớ lời dặn năm xưa - Ảnh 2.

Khi trò chuyện với bệnh nhân cô xúc động bật khóc.

“Uyên vẫn chọn bước tiếp. Không phải vì mình chưa từng mệt mỏi hay yếu lòng, mà vì Uyên tin những điều không như ý cũng là một phần của hành trình để mình trưởng thành hơn”, cô chia sẻ.

Những suy nghĩ ấy cũng khiến Thu Uyên đồng cảm hơn với các bệnh nhân cô gặp trong chuyến đi. Với cô, sự sẻ chia không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể là một lời hỏi thăm, một cuộc trò chuyện hay sự hiện diện đúng lúc.

Thu Uyên cho biết làm thiện nguyện là điều cô đã ấp ủ từ lâu và xuất phát từ mong muốn cá nhân. Khi được nhiều người biết đến hơn, cô muốn sự quan tâm dành cho mình có thể được chuyển thành sự quan tâm dành cho những người cần giúp đỡ.

“Uyên chỉ mong các cô bác, anh chị tại đây luôn thật nhiều sức khỏe, giữ được niềm tin và đón nhận thật nhiều tin vui trên hành trình phía trước”, cô nói.

Trở lại nơi mẹ từng điều trị, Thu Uyên nói cô nhớ nhiều hơn về những năm tháng đã qua và những lời dặn của mẹ. Với cô, đó cũng là dịp nhìn lại bản thân, trân trọng hơn những điều bình dị và những người còn ở bên mình.

Thu Uyên quê Hải Phòng, từng vào Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Cô hiện là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026.

Nữ nghệ sĩ U55 nổi đình đám thông báo sẽ sang Campuchia ở vài tháng mỗi năm
Tags

Phạm Hoàng Thu Uyên

Á hậu

bệnh viện K

Miss Earth

thiện nguyện

mẹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại