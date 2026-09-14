Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên trở lại nơi mẹ từng điều trị, nhớ lời dặn năm xưa

“Uyên chỉ mong các cô bác, anh chị tại đây luôn thật nhiều sức khỏe, giữ được niềm tin và đón nhận thật nhiều tin vui trên hành trình phía trước”, Phạm Hoàng Thu Uyên chia sẻ.

Đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026 - Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên vừa có chuyến đến Bệnh viện K thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bệnh nhân.

Trong chuyến đi, Thu Uyên trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe và động viên bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Cô trao một số phần quà, đồng thời gửi lời chúc mọi người giữ tinh thần lạc quan, có thêm sức khỏe và sớm đón những tin vui.

Thu Uyên trao tặng quà cho một số bệnh nhân.

Với người đẹp, chuyến đi mang ý nghĩa riêng bởi đây là nơi gắn với một phần ký ức gia đình. Mẹ cô bắt đầu điều trị tại Bệnh viện K từ năm 2014.

“Có lẽ nơi này khiến Uyên càng cảm nhận rõ hơn rằng sức khỏe, sự bình an và những ngày được ở bên người mình yêu thương thực sự đáng quý đến dường nào”, cô chia sẻ.

Thu Uyên nhớ một lần đến thăm mẹ, khi đó cô buồn vì kết quả thi học sinh giỏi không như mong muốn. Mẹ động viên nếu thật sự có ước mơ thì hãy cố gắng theo đuổi, bởi hành trình nào cũng có lúc khó khăn, không phải chuyện gì cũng diễn ra như kỳ vọng. “Quan trọng là mình đừng vì thế mà bỏ cuộc”, cô nhớ lại lời mẹ.

Nhiều năm sau, câu nói ấy vẫn được Thu Uyên nhắc lại mỗi khi gặp chuyện không như ý. Cô cho biết càng trưởng thành, trải qua nhiều biến cố, cô càng hiểu những điều mẹ từng dặn.

“Cuộc sống của Uyên cũng không phải lúc nào cũng màu hồng. Uyên từng buồn, từng thất vọng, có những biến cố thậm chí khiến cuộc đời rẽ sang một hướng rất khác với những gì mình từng hình dung”, cô nói.

Theo Thu Uyên, những trải nghiệm đó giúp cô hiểu hơn về việc đối diện với khó khăn. Cô cho rằng trưởng thành không có nghĩa lúc nào cũng mạnh mẽ mà đôi khi là biết chấp nhận những điều không theo ý muốn và tìm cách bước tiếp.

Khi trò chuyện với bệnh nhân cô xúc động bật khóc.

“Uyên vẫn chọn bước tiếp. Không phải vì mình chưa từng mệt mỏi hay yếu lòng, mà vì Uyên tin những điều không như ý cũng là một phần của hành trình để mình trưởng thành hơn”, cô chia sẻ.

Những suy nghĩ ấy cũng khiến Thu Uyên đồng cảm hơn với các bệnh nhân cô gặp trong chuyến đi. Với cô, sự sẻ chia không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể là một lời hỏi thăm, một cuộc trò chuyện hay sự hiện diện đúng lúc.

Thu Uyên cho biết làm thiện nguyện là điều cô đã ấp ủ từ lâu và xuất phát từ mong muốn cá nhân. Khi được nhiều người biết đến hơn, cô muốn sự quan tâm dành cho mình có thể được chuyển thành sự quan tâm dành cho những người cần giúp đỡ.

“Uyên chỉ mong các cô bác, anh chị tại đây luôn thật nhiều sức khỏe, giữ được niềm tin và đón nhận thật nhiều tin vui trên hành trình phía trước”, cô nói.

Trở lại nơi mẹ từng điều trị, Thu Uyên nói cô nhớ nhiều hơn về những năm tháng đã qua và những lời dặn của mẹ. Với cô, đó cũng là dịp nhìn lại bản thân, trân trọng hơn những điều bình dị và những người còn ở bên mình.

Thu Uyên quê Hải Phòng, từng vào Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Cô hiện là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026.