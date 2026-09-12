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Nhạc sĩ Sông Trà - tác giả 'Chiều sân ga' - qua đời

Ngọc Ánh
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Nhạc sĩ Sông Trà - tác giả nhiều ca khúc bolero nổi tiếng - qua đời ở tuổi 87.

Nhạc sĩ Sông Trà (tên thật là Trần Hữu Châu) đã qua đời lúc 0h35 ngày 12/9, hưởng thọ 87 tuổi. Theo thông tin từ gia đình, lễ động quan diễn ra lúc 11h ngày 14/9. Ông được an táng tại nghĩa trang Bình Dương.

Nhạc sĩ Hồng Sơn chia sẻ anh cùng ca sĩ Lý Dương đến nhà thăm nhạc sĩ Sông Trà vài ngày trước. Lúc này, nhạc sĩ Sông Trà rất yếu, không còn nhận ra đồng nghiệp.

- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Sông Trà sáng tác nhiều bản bolero nổi tiếng.

Nhạc sĩ Sông Trà sinh năm 1940. Trước năm 1975, ông là giáo viên âm nhạc tại nhiều trường học ở Vũng Tàu. Giai đoạn này, ông có bút danh khác là Hoài Thu. Năm 1970, nhạc sĩ Sông Trà cùng các nghệ sĩ Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Thông Đạt sang Nhật Bản để biểu diễn nghệ thuật.

Sau năm 1975, ông thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ Sài Gòn - Gia Định, tham gia vào công việc quản lý lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Cùng với nghệ sĩ Thanh Sơn, nhạc sĩ Sông Trà là người có công trong việc xây dựng các đoàn cải lương. Ông cũng là Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh (cũ) từ khóa 1 đến khóa 3.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Ca sĩ Quang Lê thể hiện rất thành công ca khúc Cõi nhớ của nhạc sĩ Sông Trà.

Ông là tác giả, đồng tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Chiều sân ga, Cõi nhớ, Cõi đêm, Người đã như mơ (viết chung với Nguyễn Tùng), Hoa tím đợi chờ. Trong đó Chiều sân ga là một trong những nhạc phẩm được yêu thích nhất. Nhạc sĩ Sông Trà cũng có thời điểm tập trung sáng tác những ca khúc cho thiếu nhi.

Quê hương là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong nhiều sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà. Đó cũng là lý do ông chọn bút danh Sông Trà và gửi nỗi nhớ quê nhà vào nhiều sáng tác như Thương lắm Trà giang, Qua sông Trà Khúc mùa hạ, Tự tình quê hương.

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Nhạc sĩ Sông Trà

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