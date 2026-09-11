Tình hình hiện tại của An Tây trong trại giam sau khi bị tuyên 8 năm tù

"Nghe xong chị lại khóc, và một lần nữa bảo mình gửi đến mọi người lời xin lỗi", em trai An Tây chia sẻ.

Mới đây, Rufino Aybar, em trai của người mẫu An Tây, chia sẻ trên trang cá nhân về chuyến đi cùng bố và người thân đến Củ Chi thăm chị gái. Đây là lần đầu gia đình gặp lại An Tây kể từ khi cô nhận phán quyết của tòa.

Em trai vừa chia sẻ tình hình hiện tại của An Tây

Theo Rufino, điều khiến cả gia đình vui mừng là An Tây đang có tinh thần khá tích cực. Anh viết: “Cả nhà vui lắm vì thấy chị An trộm vía vô cùng tích cực”. Theo lời kể của em trai, An Tây cho biết cô cảm thấy vui và nhẹ nhõm vì sau một thời gian dài, mọi chuyện đã có kết quả và giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua.

Hiện tại, nữ người mẫu muốn hướng sự chú ý vào chặng đường phía trước. Cô nói với gia đình rằng sẽ cố gắng cải tạo thật tốt, đồng thời tận dụng khoảng thời gian trong trại để làm những việc có ích.

Một trong những khoảnh khắc khiến An Tây xúc động nhất trong buổi gặp là khi người chú bất ngờ xuất hiện. Rufino cho biết chị gái không được báo trước về chuyến thăm này. Vì vậy, khi nhìn thấy chú bước vào, An Tây đã bật khóc. Cô không nghĩ người chú lại bay từ Tây Ban Nha sang Việt Nam để thăm mình.

Rufino Aybar cùng bố và chú ruột đến Củ Chi thăm chị gái

Rufino cũng kể với chị gái về bài đăng trước đó anh từng chia sẻ để cập nhật tình hình với mọi người. Khi nghe lại, An Tây tiếp tục khóc và nhờ em trai gửi lời xin lỗi, cảm ơn đến những người đã quan tâm, động viên cô trong thời gian qua. "Nghe xong chị lại khóc, và một lần nữa bảo mình gửi đến mọi người lời xin lỗi và lời cảm ơn. Chị nhớ mọi người nhiều lắm ạ", Rufino viết.

Trước đó, ngày 3/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10. Andrea Aybar Carmona, tức người mẫu An Tây, bị tuyên tổng cộng 8 năm tù, gồm 7 năm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 1 năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

An Tây tại phiên tòa ngày 20/8

Trong quá trình xét xử, An Tây cũng đã có lời nói sau cùng, xin lỗi gia đình và những người từng yêu mến, tin tưởng mình. Cô cho rằng những việc bản thân đã làm là đáng trách và mong sai lầm của mình trở thành bài học cảnh tỉnh cho những người trẻ.