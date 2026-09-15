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Nữ nghệ sĩ rời Việt Nam về Mỹ, chia sẻ bữa tối cuối cùng ở Sài Gòn

A Ly
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"Bữa tối cuối cùng ở Sài Gòn. Vẫn đang trong tháng sinh nhật!", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ rời Việt Nam về Mỹ, chia sẻ bữa tối cuối cùng ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Sau thời gian trở về Việt Nam để tham gia các hoạt động quảng bá bộ phim Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt, cách đây ít giờ, Kiều Chinh đăng tải loạt hình ảnh ghi lại bữa tối cùng đoàn làm phim trước khi trở lại Mỹ. Nữ nghệ sĩ viết bằng tiếng Anh: "Last dinner at Saigon. Still September Birthday!" (tạm dịch: "Bữa tối cuối cùng ở Sài Gòn. Vẫn đang trong tháng sinh nhật!").

Trên trang cá nhân, diễn viên Trịnh Tú Trung - người đóng cùng Kiều Chinh trong phim - cũng đăng ảnh chụp chung với nữ nghệ sĩ và viết: "Tạm biệt bà nội Kiều Chinh để bà về Mỹ".

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Kiều Chinh gây chú ý với phong thái thanh lịch, gương mặt rạng rỡ và vẻ ngoài khỏe khoắn ở tuổi 89. Tại các sự kiện gần đây, nữ nghệ sĩ vẫn xuất hiện minh mẫn, nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng.

Nữ nghệ sĩ rời Việt Nam về Mỹ, chia sẻ bữa tối cuối cùng ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ rời Việt Nam về Mỹ, chia sẻ bữa tối cuối cùng ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Được biết, ở tuổi U90 Kiều Chinh vẫn duy trì công việc và các thói quen như đọc sách, chăm cây, tập luyện. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng bà không đặt nặng chuyện tuổi tác và chính công việc mang đến cho bà thêm năng lượng.

Kiều Chinh cũng là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt nhiều thập kỷ trước, từng được nhắc đến trong nhóm "Tứ đại mỹ nhân" Sài Gòn cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kim Cương.

Trong Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt, Kiều Chinh đảm nhận vai bà nội Hương - người bà Việt Nam gắn bó với tuổi thơ của nhân vật Cu Đen. Khi Cu Đen mong muốn được tự do như những cánh bướm, bà nội Hương không giữ cháu lại mà lựa chọn để cháu bay đi. Hình ảnh này trở thành một trong những điểm nhấn cảm xúc của bộ phim, xoay quanh tình thân, ký ức và những cuộc chia ly.

Vai diễn đánh dấu sự trở lại của Kiều Chinh với điện ảnh Việt sau nhiều năm. Dù đã ở tuổi 89, nữ diễn viên vẫn tiếp tục làm việc và nhận lời tham gia những dự án phù hợp. Bà có sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ và từng góp mặt trong hơn 100 bộ phim.

Nữ nghệ sĩ U55 nổi đình đám thông báo sẽ sang Campuchia ở vài tháng mỗi năm
Tags

Kiều Chinh

tạm biệt

trịnh tú trung

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