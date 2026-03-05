Nữ diễn viên gợi cảm phải cắt bỏ 2 bên ngực để sống sót, khuyên thật: Khám ngay dù chỉ có 1 trong 6 bất thường này!

Trong nhiều năm, nữ diễn viên Hsu Wei-en (Đài Loan, Trung Quốc) luôn gắn với hình ảnh quyến rũ trên màn ảnh. Cô sở hữu thân hình nóng bỏng, phong cách gợi cảm và đặc biệt là vòng một căng đầy - yếu tố giúp cô tạo dấu ấn trong nhiều bộ phim và chương trình giải trí. Thế nhưng, gần đây cô đã phải cắt bỏ hoàn toàn "vòng một" của mình để giữ mạng sống.

Những hình ảnh gợi cảm thường thấy của Hsu Wei-en trước khi phát hiện ung thư vú

Ở tuổi 44, Hsu Wei-en bất ngờ được chẩn đoán ung thư vú trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Điều khiến cô càng sốc hơn là gia đình hoàn toàn không có tiền sử mắc bệnh. Khối u được phát hiện khá sớm nhưng lại thuộc thể hung hãn. Sau khi cân nhắc nguy cơ tái phát, các bác sĩ khuyến nghị phẫu thuật triệt để. Nữ diễn viên gợi cảm này buộc phải đưa ra quyết định đau đớn: cắt bỏ cả hai bên ngực và tái tạo lại sau phẫu thuật.

Sau khi hoàn tất điều trị, Hsu Wei-en đã chia sẻ câu chuyện của mình nhằm cảnh tỉnh nhiều phụ nữ. Cô cho biết trước đây mình luôn nghĩ ung thư vú sẽ có dấu hiệu rõ ràng, nhưng thực tế khối u được phát hiện khi cơ thể gần như chưa có biểu hiện gì đáng chú ý.

Theo bác sĩ Huang Chih-hao, bác sĩ phẫu thuật vú tại Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Quốc (Đài Loan, Trung Quốc), phần lớn ung thư vú giai đoạn đầu không gây đau và gần như không có triệu chứng. Khi người bệnh có thể sờ thấy khối u, kích thước của nó thường đã khoảng 2 cm.

Vì vậy, tốt nhất là tự kiểm tra vú tại nhà và thăm khám định kỳ. Nếu cơ thể xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở vùng ngực như dưới đây, cần khám càng sớm càng tốt:

Da vú bị lõm hoặc phồng bất thường

Khi khối u phát triển, nó có thể kéo căng mô xung quanh, khiến bề mặt da bị lõm xuống hoặc một vùng vú trở nên to bất thường.

Chảy dịch hoặc máu từ núm vú

Nếu dịch tiết kéo dài, đặc biệt chỉ xảy ra ở một bên vú, cần đi khám ngay.

Ảnh minh họa

Da vú sần sùi như vỏ cam, đỏ hoặc loét

Lỗ chân lông to, da dày lên hoặc viêm kéo dài đều có thể là dấu hiệu bất thường.

Núm vú tụt vào trong hoặc bị chàm kéo dài

Núm vú đột nhiên tụt vào trong, ngứa, bong tróc hoặc loét không lành cần được kiểm tra.

Xuất hiện khối u ở vú hoặc vùng nách

Nhiều khối u là lành tính, nhưng người bình thường rất khó tự phân biệt.

Đau vú kèm theo các bất thường khác

Đau vú đơn thuần chưa chắc là ung thư, nhưng nếu đi kèm khối u, thay đổi da hoặc dịch núm vú thì không nên bỏ qua.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng nhiều trường hợp ung thư vú giai đoạn sớm hoàn toàn không có triệu chứng, vì vậy việc khám sàng lọc định kỳ vẫn là cách hiệu quả nhất để phát hiện bệnh.

Câu chuyện của Hsu Wei-en cho thấy ngay cả những người trẻ, khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình cũng có thể mắc bệnh. Và đôi khi, chỉ cần chú ý đến một thay đổi nhỏ ở cơ thể cũng có thể giúp phát hiện ung thư sớm hơn, tăng cơ hội điều trị thành công thay vì đánh đổi nhiều thứ, gồm cả mạng sống của mình.

Nguồn và ảnh: HK01, China News