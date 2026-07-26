Nữ diễn viên bị đài truyền hình quốc gia cắt sóng triệt giờ lại thê thảm thế này

Người đẹp này đã bị tung CCTV ngoại tình với đại gia giữa ban ngày ban mặt.

Tại showbiz Trung Quốc, Trương Vũ Kỳ từng là minh tinh hạng A được săn đón. Tuy nhiên, danh tiếng của cô đã sụp đổ vào cuối năm 2024 khi bị tung CCTV ngoại tình với chồng của MC Cát Hiểu Thiến, đồng thời bị tố cáo nhờ người mang thai hộ. Do mỹ nhân này liên tục dính ồn ào đời tư, lại còn bị cáo buộc có hành vi vi phạm pháp luật nên giới nghệ thuật Hoa ngữ đã tẩy chay cô. Đài truyền hình Liêu Ninh và các đài truyền hình trung ương Trung Quốc quyết định cắt sóng triệt để, không mời Trương Vũ Kỳ quay bất kỳ chương trình nào. Đến tháng 6 vừa qua, cô tiếp tục mất vai diễn, bị loại khỏi dự án Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn. Hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da như SheSiYa, NEXXUS, Yu Rong Chu, GuYu... đã xóa hoặc ẩn toàn bộ nội dung đại diện của Trương Vũ Kỳ.

Do không có việc làm trong showbiz, Trương Vũ Kỳ đã chuyển sang bán hàng online kiếm sống. Tuy nhiên, tình hình đối với người đẹp này cũng không khá hơn là bao. Hầu hết người xem livestream của Trương Vũ Kỳ đều không đặt hàng mà chỉ bình luận hỏi về đời tư thị phi của cô. Có người đã bỏ hàng vào giỏ nhưng quyết không thanh toán bất chấp nữ diễn viên đưa ra đủ lý lẽ thuyết phục đến khô cả cổ. Việc không bán được hàng nên chẳng tiền hoa hồng trong thời gian dài, lại còn bị công chúng mang chuyện đời tư ra mỉa mai, từng khiến Trương Vũ Kỳ tức giận, mắng chửi khách hàng ngay trên sóng trực tiếp.

Trương Vũ Kỳ đi bán hàng online sau khi bị ghẻ lạnh ở Cbiz vì tai tiếng đời tư. Ảnh: Sohu.

Chưa dừng lại ở đó, người đẹp này còn bị khán giả khiếu nại cố ý nâng giá thành sản phẩm. 1 tài khoản mạng chỉ ra Trương Vũ Kỳ miệng thì nói sản phẩm được bán với giá 169 NDT (654.000 đồng), miễn phí vận chuyển và có thể đổi trả trong vòng 7 ngày. Thế nhưng, thực tế khách hàng phải thanh toán số tiền 199 NDT (770.000). Khi có bình luận thắc mắc, cô đều phớt lờ xem như chưa từng thấy, không đưa ra 1 lời giải thích rõ ràng cho người tiêu dùng trên livestream. Do nữ diễn viên mập mờ giá cả, cho nên người xem cũng chẳng buồn thanh toán mua hàng.

Trương Vũ Kỳ bị tố cố ý tăng giá, không minh bạch giá cả trong các phiên bán hàng online của cô. Ảnh: Sohu.

Vụ bê bối khiến Trương Vũ Kỳ bị ghẻ lạnh ở Cbiz nổ ra khi MC Cát Hiểu Thiến đăng đàn tố cáo Trương Vũ Kỳ ngoại tình, trơ trẽn giật chồng mình, thuê 2 luật sư đe dọa, còn nhờ người mang thai hộ. Khi ấy, Cát Hiểu Thiến khiến dư luận xôn xao khi tung hẳn CCTV ghi lại hình ảnh Trương Vũ Kỳ đến nhà cô vụng trộm với chồng cũ - doanh nhân Viên Ba Nguyên trong lúc nữ MC đi công tác vào tháng 5/2016. Thời điểm này, Cát Hiểu Thiến - Viên Ba Nguyên đang là vợ chồng, ảnh cưới của họ còn được treo trên tường. Khi Cát Hiểu Thiến sắp về nước, Trương Vũ Kỳ rời đi và được doanh nhân họ Viên sắp xếp cho ở khách sạn. Được biết, Trương Vũ Kỳ đã chia tay Viên Ba Nguyên vào năm 2018 và nhanh chóng lao vào mối tình mới. Loạt hành động không chuẩn mực khiến Trương Vũ Kỳ bị gán mác tiểu tam trơ trẽn nhất Cbiz hiện tại.

Chưa dừng lại ở đó, Cát Hiểu Thiến còn tố Trương Vũ Kỳ nhờ người mang thai hộ. Theo lời nữ MC họ Cát, vào năm 2018, Trương Vũ Kỳ có bầu nhưng đồng thời cũng nhờ công ty môi giới ở nước ngoài tìm giúp người mang thai hộ. 2 đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm khá sát nhau và Trương Vũ Kỳ sau đó luôn khẳng định 2 bé là cặp sinh đôi do cô sinh ra. Liên tiếp vướng vô số ồn ào đời tư, thậm chí được cho là vi phạm pháp luật khiến hình ảnh và danh tiếng của Trương Vũ Kỳ sa sút không thể cứu vãn.

Trương Vũ Kỳ bị MC Cát Hiểu Thiến bóc phốt làm "tiểu tam". Ảnh: Sina.

Theo Cát Hiểu Thiến, Trương Vũ Kỳ đã qua lại với Viên Ba Nguyên trong lúc cô và doanh nhân này vẫn còn là vợ chồng. Ảnh: Sina.

Hình ảnh Trương Vũ Kỳ ngang nhiên đến nhà Cát Hiểu Thiến ngoại tình với doanh nhân Viên Ba Nguyên. Nguồn: Weibo.

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, là nàng "Tinh Nữ Lang", "Mỹ nhân ngư nóng bỏng nhất Cbiz" được "vua hài" Châu Tinh Trì nâng đỡ, hỗ trợ sự nghiệp ngay từ khi chân ướt chân ráo vào showbiz. Ngoài ra, minh tinh này còn được biết đến là "bản sao gợi cảm nhất của Song Hye Kyo" vì gương mặt có đường nét na ná người đẹp Hàn Quốc, nhưng body lại sexy hơn với vòng 1 khủng. Cô nổi tiếng với các phim như Mỹ Nhân Ngư, Siêu Khuyển Thần Thông, Yêu Miêu Truyện...

Đường nét gương mặt của Trương Vũ Kỳ hao hao Song Hye Kyo. Ảnh: Sina.

Hiện tại, nữ diễn viên phải trả giá đắt cho đời tư ồn ào, phức tạp của mình. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, Trương Vũ Kỳ có đời sống tình ái rất phức tạp cũng như thị phi, với 2 lần đổ vỡ hôn nhân và 1 danh sách dài bạn trai. Người chồng đầu tiên của nữ diễn viên là đạo diễn Vương Toàn An, hơn cô 21 tuổi. Năm 2014, Vương Toàn An bị bắt vì tội mua dâm. Sau khi chồng ra tù, Trương Vũ Kỳ đệ đơn ly hôn. Đến năm 2017, người đẹp kết hôn với Viên Ba Nguyên sau 70 ngày yêu. Tháng 9/2018, Viên Ba Nguyên tố cáo Trương Vũ Kỳ dùng dao tấn công anh trong lúc cãi nhau. Trương Vũ Kỳ phủ nhận và tuyên bố ly hôn chồng doanh nhân "rởm".

Trương Vũ Kỳ có 2 cuộc hôn nhân ồn ào với đạo diễn Vương Toàn An và Viên Ba Nguyên. Ảnh: Sina.

Sau loạt chuyện tình không có kết quả tốt đẹp với những người đàn ông hơn tuổi, nữ diễn viên chuyển sang hẹn hò với chàng trai kém tuổi như nghệ sĩ violin Lý Bính Hi (kém cô 8 tuổi). nam diễn viên Vu Thích (kém cô 9 tuổi), cầu thủ bóng rổ CBA Lưu Tử Kỳ (kém 12 tuổi) và 2 chàng trai trẻ tuổi khác, không rõ danh tính.

Sau loạt chuyện tình không có kết quả tốt đẹp với những người đàn ông hơn tuổi, nữ diễn viên chuyển sang hẹn hò với chàng trai kém tuổi. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu, Sina