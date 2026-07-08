Nữ đạo diễn phim 714 tỷ đồng vừa được thăng hàm Đại tá là ai?

Sau thành công vang dội của Mưa đỏ với doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng, NSƯT Đặng Thái Huyền tiếp tục đón tin vui khi được thăng quân hàm Đại tá.

NSƯT Đặng Thái Huyền vừa đón thêm niềm vui lớn trong sự nghiệp khi nhận quyết định thăng quân hàm Đại tá năm 2026 vào chiều 6/7. Nữ đạo diễn là một trong ba cán bộ của Điện ảnh Quân đội nhân dân được trao quyết định thăng quân hàm trong đợt này.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền được thăng hàm Đại tá.

Chia sẻ sau khi nhận quyết định, NSƯT Đặng Thái Huyền cho biết đây không chỉ là niềm vui của riêng mình mà còn là niềm tự hào chung của tập thể đơn vị.

“Đây là niềm vui không chỉ của cá nhân mà là niềm vui chung của đơn vị. Các đồng đội chứng kiến chặng đường nỗ lực tôi đã trải qua trong công việc để có được sự ghi nhận như hôm nay. Sự quan tâm của các thủ trưởng và sự động viên, sát cánh của đồng chí, đồng đội là động lực để tôi tiếp tục với những dự án điện ảnh trong tương lai”, chị chia sẻ.

Ít ai biết rằng trong quá trình công tác, chị đã 4 lần được thăng quân hàm trước niên hạn nhờ thành tích xuất sắc. Lần này, chị được xét thăng từ Thượng tá lên Đại tá trước thời hạn. Trước đó, tháng 3/2024, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Trước đó, tháng 4/2026, đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhờ những đóng góp nổi bật cho lĩnh vực điện ảnh.

NSƯT Đặng Thái Huyền được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

NSƯT Đặng Thái Huyền sinh năm 1980 tại Hà Nội, tốt nghiệp thủ khoa khóa 19 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Chị nhận danh hiệu NSƯT vào tháng 3/2024, hiện là Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng điện ảnh không phải lựa chọn đầu tiên của chị. Khi còn trẻ, nữ đạo diễn từng mơ trở thành luật sư, sau đó trúng tuyển ngành Du lịch của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chỉ sau một năm, chị quyết định rẽ hướng sang điện ảnh vì tin đây là con đường phù hợp hơn với đam mê.

Gia nhập Điện ảnh Quân đội nhân dân, Đặng Thái Huyền khởi đầu với vai trò thư ký đạo diễn của Tiếng cồng định mệnh (2004). Chỉ sau 6 tháng, chị được giao thực hiện tác phẩm đầu tay Đêm vùng biên. Bước ngoặt đến với Mười ba bến nước (2009), bộ phim mang về hàng loạt giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam và Cánh diều.

Trong nhiều năm sau đó, nữ đạo diễn kiên trì theo đuổi dòng phim chiến tranh, lịch sử với các tác phẩm như Người trở về, Đỏ, Chiến thắng Tây Bắc, Con đường đã chọn..., tạo dấu ấn bằng góc nhìn nhân văn về người lính và lịch sử dân tộc.

Bộ phim “Mưa đỏ” mang về doanh thu 714 tỷ đồng, giành nhiều giải thưởng lớn.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của chị đến với Mưa đỏ - bộ phim lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, được xây dựng trên kịch bản của nhà văn Chu Lai.

Tác phẩm không chỉ tạo cơn sốt phòng vé với doanh thu 714 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử, mà còn giành hàng loạt giải thưởng lớn như Bông Sen Vàng, Cánh diều Vàng, Mai Vàng, WeChoice Awards, DANAFF... đồng thời được chọn là đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế tại Oscar 2026. Đến nay, Mưa đỏ là phim điện ảnh có doanh thu cao thứ 3 tại Đông Nam Á và lọt Top 65 phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu.

Việc được thăng quân hàm Đại tá sau thành công của Mưa đỏ được xem là cột mốc đặc biệt, ghi nhận đồng thời những đóng góp của Đặng Thái Huyền trong cả lĩnh vực nghệ thuật và sự nghiệp quân ngũ. Với nữ đạo diễn 46 tuổi, đây cũng là động lực để tiếp tục theo đuổi các dự án điện ảnh về lịch sử, chiến tranh cách mạng trong thời gian tới.