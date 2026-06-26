Nữ chính phim ngoại tình hot nhất Việt Nam bị chê tới tấp, khán giả đòi đổi từ tóc đến màu son

Tạo hình của diễn viên này trong phim mới không được lòng người xem.

Sau thành công của Cách Em 1 Milimet , Quỳnh Châu tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai Diệu trong Dưới Ô Cửa Sáng Đèn - bộ phim giờ vàng đang nhận được nhiều quan tâm trên VTV. Tuy nhiên, bên cạnh diễn xuất được đánh giá cao, diện mạo của nữ diễn viên sinh năm 1998 lại trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sôi nổi.

Vào vai một nữ doanh nhân, Quỳnh Châu cũng chọn kiểu tóc có phần già dặn hơn. (Nguồn: VTV)

Ở dự án mới lần này, nữ diễn viên hóa thân thành Diệu - một nữ giám đốc thành đạt, sắc sảo, đã có gia đình. Khác hẳn những vai diễn trẻ trung, được bao bọc trước đó, Diệu là hình tượng phụ nữ trưởng thành với vẻ ngoài chỉn chu và phong thái điềm tĩnh.

Thế nhưng, tạo hình của nhân vật lại gây nhiều tranh cãi. Trong những phân cảnh lên sóng gần đây, Quỳnh Châu thường xuất hiện với mái tóc búi thấp gọn gàng, phần mái rẽ giữa ôm mặt cùng kiểu son đỏ trầm bóng nhẹ. Không ít khán giả cho rằng đây là lựa chọn phù hợp với hình tượng nữ doanh nhân nhưng lại vô tình khiến nữ diễn viên trông già dặn hơn tuổi thật.

Nhân vật của Quỳnh Châu trong phim mới luôn sử dụng màu son đỏ. (Nguồn: VTV)

Phần tóc búi kết hợp với những lọn mái uốn cong ôm sát hai bên gương mặt khiến tổng thể có phần cứng nhắc. Ngoài ra, điểm gây tranh cãi nhất nằm ở màu son đỏ trầm bóng cùng cách đánh môi khiến đôi môi trở nên dày và nặng nề hơn. Trong bối cảnh xu hướng làm đẹp hiện nay ưu tiên kiểu môi mờ, màu son trong trẻo hoặc tán nhẹ tự nhiên, cách tô son đậm và "đóng khung" như Diệu lại bị nhiều khán giả nhận xét là khá lỗi thời, thậm chí gợi nhớ phong cách trang điểm của khoảng 7-8 năm trước. Chất son bóng kết hợp với màu đỏ rượu vang khiến tổng thể gương mặt của Quỳnh Châu mất đi nét thanh thoát vốn có, nhất là ở nhiều góc quay cận, vân môi lại càng lộ rõ.

Một số bình luận thẳng thắn chê tạo hình của Quỳnh Châu trong phim. (Nguồn: Facebook)

Bên cạnh kiểu tóc búi thấp quá gọn gàng, thời trang của Diệu cũng chưa thực sự chinh phục được khán giả. Những chiếc váy công sở hay kể cả đồ ngủ mặc ở nhà cũng tạo cảm giác khá "dừ". Thay vì mang đến hình ảnh một nữ giám đốc sang trọng, hiện đại như các nữ doanh nhân trên màn ảnh Hàn Quốc, style của Diệu lại bị nhận xét hơi sến, có phần cũ kỹ và mang màu sắc của những bộ phim truyền hình cách đây nhiều năm.

Trang phục cũng là một điểm trừ khiến tạo hình của nữ diễn viên nhận nhiều lời chê. (Nguồn: Internet)

Thực tế, Quỳnh Châu sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và đôi mắt sáng. Chính vì vậy, khán giả nhận xét cô hợp với phong cách trang điểm trong trẻo, son hồng đất hoặc đỏ nâu lì nhẹ thay vì chất son bóng dày. Bên cạnh đó, những kiểu tóc buông tự nhiên hoặc uốn nhẹ từng giúp nữ diễn viên ghi điểm nhờ vẻ ngoài mềm mại, trẻ trung và giàu cảm xúc hơn.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng tạo hình hiện tại là dụng ý của ê-kíp nhằm khắc họa một Diệu trưởng thành, quyền lực và từng trải. Bởi xét về diễn xuất, Quỳnh Châu vẫn đang nhận nhiều lời khen nhờ khả năng thể hiện nội tâm tinh tế cùng ánh mắt giàu cảm xúc - yếu tố từng giúp cô chinh phục khán giả ở Cách Em 1 Milimet .

Trước đó, nữ diễn viên đã gây thương nhớ với mái tóc ngắn cá tính khi tham gia bộ phim Cách Em 1 Milimet. (Nguồn: Facebook)

Có thể nói, nếu thay đổi một chút ở màu son và kiểu tóc, nhan sắc của Quỳnh Châu trong Dưới Ô Cửa Sáng Đèn có lẽ sẽ còn thăng hạng hơn nữa. Nhưng cũng chính những tranh luận trái chiều này lại cho thấy sức hút của nữ chính sinh năm 1998 đang ngày một tăng lên cùng độ nóng của bộ phim giờ vàng VTV.