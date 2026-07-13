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Nữ ca sĩ tử vong trong vụ cháy quán bar Bangkok, một nam ca sĩ khác vẫn bặt vô âm tín

Phạm Trang
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Vụ hỏa hoạn tại một quán bar ở Bangkok không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng chục người mà còn khiến ban nhạc Thotsakan chịu mất mát lớn khi nữ ca sĩ Breeze được xác nhận đã tử vong, trong khi nam ca sĩ Din vẫn mất tích.

Ban nhạc Thotsakan (Thái Lan) vừa xác nhận nữ ca sĩ Breeze đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán bar ở khu vực Lat Phrao, Bangkok vào đêm 12/7. Trong khi đó, tung tích của nam ca sĩ Thitiwat Kaeokanha (nghệ danh Din) vẫn chưa được xác định, còn tay trống của ban nhạc đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo truyền thông Thái Lan ngày 13/7, vụ cháy xảy ra lúc 23h57 ngày 12/7 tại một quán bar trên đường Lat Phrao, quận Chatuchak, Bangkok. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ cháy đã khiến 28 người thiệt mạng và 63 người bị thương.

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Trên trang Facebook chính thức, trưởng ban nhạc Thotsakan thông báo nữ ca sĩ Breeze, cũng là bạn gái của anh, đã không qua khỏi sau vụ hỏa hoạn. Anh cho biết nam ca sĩ Din (tên thật Thitiwat Kaeokanha) hiện vẫn chưa rõ tung tích, nghệ sĩ keyboard của ban nhạc cũng chưa thể liên lạc được, trong khi tay trống Bill (Biw) bị thương rất nặng.

Chia sẻ với báo chí, trưởng ban nhạc Ice Athipat Wichan, người cũng bị thương trong vụ việc, cho biết ban nhạc đang biểu diễn khi đám cháy bùng phát. Những người trên sân khấu là nhóm đầu tiên phát hiện sự cố và lập tức hô hoán mọi người chạy thoát thân.

"Tôi lúc đó đang ở phía dưới sân khấu để ghi danh sách bài hát. Chỉ khoảng 10–15 giây sau, hiện trường trở nên hỗn loạn. Khách hàng đồng loạt chạy về hai lối thoát phía trước và cả cửa phía sau", anh kể.

Trong khi đó, bà Chansuda, 49 tuổi, mẹ của nam ca sĩ Din, đã có mặt tại hiện trường và nhiều bệnh viện để tìm kiếm con trai.

Theo bà, Din, 27 tuổi, là ca sĩ biểu diễn thường xuyên tại quán bar này. Tối xảy ra vụ cháy, anh có lịch biểu diễn từ 22h đến nửa đêm. Khi tai nạn xảy ra, ban nhạc chỉ còn khoảng 10 phút nữa là kết thúc chương trình.

Các bác sĩ bước đầu cho biết chưa tìm thấy người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Din tại bệnh viện. Gia đình dự định tiếp tục đến hai bệnh viện khác đang điều trị các nạn nhân bị thương. Nếu vẫn không có thông tin, họ sẽ quay lại Viện Pháp y, nơi hiện vẫn còn bốn thi thể chưa xác định được danh tính.

Mẹ của Din cũng gửi lời nhắn, mong bất kỳ ai có thông tin về con trai mình hãy nhanh chóng liên hệ với gia đình.

Nguồn: Thaipbs

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nữ ca sĩ

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cháy quán bar

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