Nữ ca sĩ sinh con tuổi 44 ở Mỹ: Bị moi móc, cắt ghép, nói 1 câu về Lệ Quyên

Mới đây, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã chia sẻ về quan điểm sống của mình.

Nguyễn Hồng Nhung

Cô nói: “Nhiều người nói sao tôi có 3 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau, rằng nghệ sĩ thay chồng, thay người yêu như thay áo.

Là nghệ sĩ, người của công chúng, nếu để ý đến mọi lời người ta nói về mình thì không thể sống được, sẽ chết hết. Bên Hàn Quốc có quá nhiều người tự sát vì không chịu được chỉ trích từ công chúng.

Công chúng có quyền bình luận, khen chê, phải tôn trọng góc nhìn của họ. Có thể họ đánh giá tôi là chẳng ra gì nhưng tôi phải tôn trọng điều đó dù bản thân tôi cũng buồn. Tôi vẫn buồn vì bị mọi người phán xét, rằng mọi người có phải là mình đâu mà phán xét như vậy. Nhưng tôi vẫn phải thông cảm cho họ.

Sẽ có một số nghệ sĩ như Lệ Quyên, lên phản bác, đối chất antifan luôn, hay những nghệ sĩ khác sẽ nói lại. Riêng với tôi, tôi lựa chọn nhẹ nhàng block người đó để không phải nhìn thấy bình luận của họ. Sau đó, tôi sẽ quay vào trong mình để tự hỏi minh sẽ làm gì mà khiến họ có những suy nghĩ như vậy.

Có những câu chuyện hoàn toàn là bịa đặt. Ví dụ gần đây tôi mới sinh em bé, nhiều người nhảy vào moi móc những hình ảnh từ xưa của tôi để cắt ghép. Ai cũng muốn biết cuộc sống của tôi hiện tại ra sao. Họ quan tâm đến cuộc sống của tôi vì 3 lí do, quan tâm thực sự, tò mò hoặc muốn phán xét.

Tôi trân trọng cả 3 điều đó ở những góc nhìn khác nhau vì họ có quyền làm vậy. Nhưng tôi xin giữ sự riêng tư cho mình bằng cách không trả lời phỏng vấn. Báo chí có gửi câu hỏi đến cho tôi bằng nhiều cách, nhưng tôi im lặng vì tôi muốn đó là chuyện riêng trong cuộc đời tôi.

Tôi chỉ muốn khán giả nhìn mình trên sân khấu, qua sản phẩm nghệ thuật, ở những sản phẩm âm nhạc. Thường thì sản phầm âm nhạc ít ai để ý nhưng đời tư thì lại gây chú ý nên nghệ sĩ không còn sự riêng tư nữa. Tôi xin phép được giữ cho mình sự riêng tư.

Có những kênh Youtube, những người bạn đồng nghiệp tới nhà tôi chơi, tôi đều bảo họ rằng đừng livestream, đừng chụp hình. Tôi muốn giữ sự riêng tư cho gia đình nhỏ bé của tôi.

Tôi muốn giữ cho đứa bé thứ ba sự bình an sau ồn ào của con trai bị tự kỷ. Ở trường hợp của Skyler (con trai đầu bị tự kỷ), tôi muốn lan tỏa câu chuyện tới các phụ huynh khác cũng có con bị tự kỷ. Tới Su Kem (con gái thứ hai) lại là câu chuyện khác nữa vì người ta quan tâm đến Skyler thì sẽ quan tâm Su Kem. Tôi cảm thấy may mắn vì mình là nghệ sĩ, được nhiều người quan tâm. Nhưng tới đứa con thứ ba này tôi xin giữ cho con sự bình an”.