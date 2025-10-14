NSƯT Kim Tuyến nói về chồng cũ là doanh nhân ngân hàng, ly hôn không chu cấp cho con

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Kim Tuyến đã chia sẻ về quá trình nuôi con một mình, làm mẹ đơn thân của mình.

Kim Tuyến và con

Cô nói: "Hàng tháng tôi vẫn phải có những khoản chi phí để con tôi đến trường nên dù khó khăn nhưng từ khi con tôi học mầm non tôi đã phải cho con học trường quốc tế. Tôi muốn cho con những gì tốt nhất vì tôi đã không cho con một gia đình trọn vẹn rồi, phải bù đắp lại cho con.

Để có được một nền giáo dục tốt như vậy, đầy đủ như vậy, tôi buộc phải chọn công việc để đi làm kiếm tiền. Nếu tôi chọn con tôi thì lấy đâu tiền để học trường quốc tế? Tôi đâu thể tự dạy con mà không cho con đi học?

Tôi muốn dành cho con những thứ tốt nhất như học hành, ăn uống. Tôi thấy sữa gì tốt nhất cũng mua cho con uống. Để có điều kiện như vậy, tôi phải đi làm.

Lúc đó tôi không có quyền chọn lựa giữa con và công việc vì chọn cái này thì mất cái kia. Tôi chỉ còn cách đi làm để kiếm tiền cho con lựa chọn tốt nhất và tranh thủ những lúc không đi làm để ở bên cạnh con".

Chú thích ảnh

Tiếp đó, Kim Tuyến chia sẻ về chồng cũ: "Năm tôi ly hôn là năm 2008, khi cả xã hội trong cơn đại khủng hoảng kinh tế. Chồng cũ của tôi là một doanh nhân trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Cuộc khủng hoảng ấy làm ảnh hưởng nặng nề tới chồng cũ của tôi, về tâm lý, kinh tế. Đó là lí do sau khi ly hôn chồng cũ của tôi không chu cấp cho con. Nhưng tôi nghĩ, mình tự làm được thì cứ làm, lo được đến đâu thì lo. Nếu tôi không lo được, chắc tôi sẽ nghĩ tới phương án kêu gọi sự giúp đỡ đồng hành để lo được cho con tốt nhất.

Nhưng trời thương nên tôi vẫn làm được, tự lo được cho con và đến giờ thì con tôi đang học lớp 12 rồi".

Được biết, nghệ sĩ ưu tú Kim Tuyến sinh năm 1987, kết hôn khá sớm năm 19 tuổi và tới năm 21 tuổi thì ly hôn khi con gái chỉ mới sinh được vài tháng. Cô một mình nuôi con, làm mẹ đơn thân từ đó tới nay và hiếm khi nhắc về chồng cũ.

Nữ nghệ sĩ cũng cho biết, vì cuộc ly hôn không được gia đình ủng hộ nên không ai trong gia đình hỗ trợ cô và cô phải tự lo cho con.