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Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa giàu "nứt đố đổ vách" nhờ bán cà phê, hit chưa chắc thuộc nhưng nhắc tên ai cũng biết

AN NHI
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Nhắc đến tên cà phê của mỹ nhân này chắc chắn ai cũng biết.

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Bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ, Nhật Kim Anh từng sở hữu loạt ca khúc được yêu thích như Lâu Đài Cát, Thần Thoại, Thua Một Tình Yêu, Tiếng Vĩ Cầm, Mưa Đã Tạnh, Thôi Đừng Chiêm Bao... Những sản phẩm này giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu ca nhạc cũng như các bảng xếp hạng Vpop giai đoạn cuối những năm 2000 - đầu 2010.

MV Lâu Đài Cát - Nhật Kim Anh

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Lâu Đài Cát là một trong những bản hit được nhiều khán giả yêu thích của Nhật Kim Anh

Sau nhiều năm tập trung cho phim ảnh và kinh doanh, Nhật Kim Anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ âm nhạc. Năm 2025, cô trở lại với MV Cát Bụi Dần Tan Trôi, đánh dấu lần thử sức với màu sắc hiện đại hơn thay vì dòng ballad vốn đã làm nên tên tuổi. Tuy nhiên, sản phẩm tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều khi không ít khán giả cho rằng phần âm nhạc, hình ảnh và cách dàn dựng chưa thực sự phù hợp với chất giọng cũng như hình tượng quen thuộc của nữ ca sĩ. Chỉ ít tháng sau, cô tiếp tục phát hành Ngày Chờ Đêm Mong như một bước đi mới trên hành trình làm mới bản thân và duy trì đam mê ca hát.

MV Ngày Chờ Đêm Mong - Nhật Kim Anh

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Tháng 4 vừa qua cô tiếp tục cho ra mắt MV Ngày Chờ Đêm Mong

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Tạo hình của Nhật Kim Anh trong MV Cát Bụi Dần Trôi

Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985, quê ở Thanh Hóa. Cô cùng gia đình chuyển vào Vũng Tàu sinh sống từ nhỏ trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật tại TP.HCM. Sau khi được biết đến với vai trò ca sĩ, nữ nghệ sĩ dần khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực diễn xuất qua hàng loạt bộ phim như Long Thành Cầm Giả Ca, Một Cơn Mê, Tiếng Sét Trong Mưa, Vua Bánh Mì... Đặc biệt, vai Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa từng giúp cô tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ.

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Mỗi vai diễn, Nhật Kim Anh đều khắc họa được nội tâm nhân vật, nhận về nhiều phản ứng tích cực của khán giả

Trong khi nhiều nghệ sĩ vẫn chủ yếu sống bằng cát-xê, Nhật Kim Anh sớm mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh. Nữ nghệ sĩ đầu tư vào mỹ phẩm, làm đẹp và đặc biệt là hệ thống cà phê mang thương hiệu riêng. Theo thông tin doanh nghiệp được công bố, cô tham gia điều hành hoặc góp vốn tại nhiều công ty, trong đó có doanh nghiệp từng tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng chỉ sau vài năm hoạt động. Ở nhiều doanh nghiệp, Nhật Kim Anh nắm tỷ lệ sở hữu chi phối khoảng 50-55%.

Nhờ hoạt động kinh doanh phát triển ổn định, Nhật Kim Anh nhiều năm nay được khán giả gọi vui là "phú bà showbiz". Cô hiện sinh sống trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 200-220m² tại TP.HCM, được định giá khoảng 20 tỷ đồng. Không gian sống được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng với nhiều cây xanh, hồ cá Koi, sân vườn rộng và nội thất sang trọng. Đây cũng là nơi nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc quây quần bên gia đình.

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Biệt thự 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh

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Cuộc sống viên mãn đáng mơ ước của Nhật Kim Anh

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Biệt thự 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh

Song song với sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của Nhật Kim Anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau cuộc hôn nhân với doanh nhân Bửu Lộc kết thúc vào năm 2019, cô lựa chọn tập trung cho công việc và trở thành mẹ đơn thân. Đầu năm 2025, nữ nghệ sĩ thông báo chào đón con gái thứ hai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), mở ra chương mới trong cuộc sống.

Gần đây, Nhật Kim Anh còn tích cực trở lại với các dự án nghệ thuật. Cô góp mặt trong dàn diễn viên của phim điện ảnh Mẹ Mìn do Minh Hằng sản xuất, đồng thời duy trì hoạt động ca hát sau nhiều năm vắng bóng.

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Nữ ca sĩ hạnh phúc bên con gái nhỏ

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Hiện tại cô đang trở lại với dự án phim điện ảnh do Minh Hằng sản xuất

Ở tuổi ngoài 40, Nhật Kim Anh vẫn gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng săn chắc và cuộc sống sung túc. Từ một ca sĩ sở hữu nhiều bản hit, lấn sân thành công sang diễn xuất rồi xây dựng hệ sinh thái kinh doanh riêng, nữ nghệ sĩ quê Thanh Hóa trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi của Vbiz vừa giữ được sức hút trong làng giải trí, vừa sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ nhờ kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực cà phê. Chính vì thế, dù có thể với nhiều người, các bản hit của Nhật Kim Anh chưa chắc đã thuộc tên nhưng cô vẫn luôn là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả Việt.

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Ảnh: FBNV/Tổng hợp

Mẹ đơn thân là NSƯT nổi tiếng miền Nam nghỉ bán cà phê 25 nghìn/ly ở Gò Vấp, đi du lịch khắp thế gian
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Tags

sao Việt

Thanh Hóa

Nhật Kim Anh

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