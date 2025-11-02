Nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân nuôi 4 con: "Con lớn nhất của tôi 47 tuổi rồi"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, danh ca Họa Mi đã chia sẻ về cuộc sống của mình.



Danh ca Họa Mi

Bà nói: "Thời gian tôi ở bên Pháp buồn lắm. Tới 2015 tôi về nước vẫn buồn. Suốt mấy năm liền tôi bay qua bay lại Việt Nam và Pháp để làm việc, đi hát nhưng vẫn buồn. Ai gặp tôi cũng hỏi sao nhìn tôi buồn thế.

Một ngày nọ, tôi gặp một ông thầy bói. Ông thầy bói này bảo rằng cuộc đời tôi quá khổ, khổ suốt mấy chục năm. Bây giờ tôi muốn thay đổi cuộc đời cho đỡ khổ thì phải cười lên, đừng để mặt mũi ủ rũ làm tướng bị buồn, phải cười mới thay đổi cuộc đời.

Từ đó tôi cười hoài và phải công nhận là cuộc đời tôi thay đổi, lạc quan hơn, không còn khổ như xưa nữa.

Tiếp tục một lần khác, tôi đi làm răng ở Việt Nam thì gặp một ông bác sĩ trẻ bằng tuổi con tôi, sinh năm 1977. Tôi bảo bác sĩ rằng muốn làm lại răng nhưng phải mất hai năm rưỡi mới xong. Trong thời gian tôi làm răng, ông bác sĩ này khám hết răng cho tôi để làm lại toàn bộ.

Trịnh Công Sơn và Họa Mi

Cũng thời gian đó, tôi đi quay chương trình Sau ánh hào quang do Trấn Thành dẫn. Tôi bảo bác sĩ rảnh thì tới coi. Coi xong, bác sĩ bảo tôi: "Trời ơi, sao cô khổ quá! Con coi xong khóc vì thương cô quá.

Bây giờ, con sẽ làm cô bớt khổ bằng cách thiết kế lại nụ cười cho cô, giúp cô cười đẹp hơn, cười nhiều hơn và tươi vui, hạnh phúc hơn. Con sẽ làm cô hạnh phúc hơn, thay đổi phong thủy cho cô".

Hơn hai năm sau, hết thời gian làm răng tôi có hỏi bác sĩ đó hết bao tiền làm răng để tôi trả góp vì tôi không có đủ tiền trả hết. Nhưng bác sĩ không lấy tiền, không lấy một đồng nào của tôi.

Sau đó, tôi vui lên, cảm thấy cuộc đời mình khác hẳn. Bây giờ tôi đã hạnh phúc rồi. Dù tôi không nhiều tiền bạc hơn nhưng cảm thấy mọi thứ thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Tôi phải cảm ơn vị bác sĩ này rất nhiều vì đã làm thay đổi cuộc đời tôi".

Được biết, danh ca Họa Mi có hai đời chồng và 4 người con. Trong đó, người con lớn nhất đã 47 tuổi. Cả 4 người con của nữ danh ca đều sinh sống tại Pháp.

Họa Mi từng có 10 năm biến mất khỏi làng nhạc vì phải làm mẹ đơn thân, mưu sinh bên Pháp, lao động vất vả kiếm tiền nuôi 4 con, một ngày chỉ được ngủ 3 tiếng, đi làm từ 5 giờ sáng tới 10 giờ tối mới được về.